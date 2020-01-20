Vila Velha é a cidade onde os casais mais se separam no ES

Dados do Sindicato dos Cartórios
do Espírito Santo (Sinoreg-ES) revelam que, de janeiro a novembro do ano passado, 1.329 divórcios foram realizados no município de Vila Velha, o primeiro lugar no ranking da Grande Vitória e do Estado, seguido pela Capital com 1.304 separações.
Apesar de ser a cidade mais populosa do Estado, a Serra ocupa o terceiro lugar no ranking, com 1.164 divórcios. A seguir vêm, pela ordem, Cariacica (1.025), Guarapari (353), Viana (221) e Fundão (57). O Sinoreg-ES não tem os dados do interior do Estado.
Segundo dados do IBGE
divulgados no final do ano passado, embora o número de casamentos esteja em queda pelo quarto ano consecutivo, ainda há mais uniões sendo celebradas do que desfeitas no Brasil. São três casamentos para cada divórcio.
Entre ações judiciais e extrajudiciais, foram 385.246 divórcios registrados no país em 2018, ante 1.053.467 casamentos. A quantidade de divórcios concluídos por via judicial é a maior já contabilizada pelo IBGE em quase 35 anos: 306.376.