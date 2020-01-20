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Leonel Ximenes

Vila Velha é a cidade onde os casais mais se separam no ES

No ano passado, foram 1.329 separações na cidade canela-verde; Vitória vem em segundo lugar com 1.304 casamentos desfeitos

Publicado em 20 de Janeiro de 2020 às 05:00

Públicado em 

20 jan 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

No ano passado, a Grande Vitória teve um total de 5.453 divórcios Crédito: Arquivo
Dados do Sindicato dos Cartórios do Espírito Santo (Sinoreg-ES) revelam que, de janeiro a novembro do ano passado, 1.329 divórcios foram realizados no município de Vila Velha, o  primeiro lugar no ranking da Grande Vitória e do Estado, seguido pela Capital com 1.304 separações.

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Apesar de ser a cidade mais populosa do Estado, a Serra ocupa o terceiro lugar no ranking, com 1.164 divórcios. A seguir vêm, pela ordem, Cariacica (1.025), Guarapari (353), Viana (221) e Fundão (57). O Sinoreg-ES não tem os dados do interior do Estado.

MAIS CASAMENTOS QUE SEPARAÇÕES NO BRASIL

Segundo dados do IBGE divulgados no final do ano passado, embora o número de casamentos esteja em queda pelo quarto ano consecutivo, ainda há mais uniões sendo celebradas do que desfeitas no Brasil. São três casamentos para cada divórcio.
Entre ações judiciais e extrajudiciais, foram 385.246 divórcios registrados no país em 2018, ante 1.053.467 casamentos. A quantidade de divórcios concluídos por via judicial é a maior já contabilizada pelo IBGE em quase 35 anos: 306.376.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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