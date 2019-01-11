Divórcios crescem 26,5% em dez anos no Espírito Santo

O número de divórcios cresceu pela facilidade de sacramentar a separação em cartório. Crédito: Divulgação

O número de divórcios aumentou 26,5% entre 2008 e 2018 no Espírito Santo. Um dos fatores para esse crescimento, segundo o presidente do Sindicato dos Cartórios (Sinoreg), Marcio Valory, é a facilidade para selar a separação em cartório, sem a necessidade de um processo judicial.

As condições

Para oficializar o divórcio diretamente no cartório é preciso que o casal concorde com a decisão, além de não haver bens a partilhar ou filhos menores de idade ou dependentes.

Criatividade

Está na internet, com foto e tudo: dono de uma padaria afixou um quadro com o seguinte aviso: “Aqui você não precisa ser filho do Mourão para ganhar um promoção: croissant + cappuccino = R$ 12”.

Sextou!

Não tem jeito: os deputados estaduais vão que trabalhar em pelo menos uma sexta neste ano. Será dia 1º de fevereiro, às 10h, na sessão solene de posse.

A reação

A eleição não pacificou a OAB-ES. O ex-presidente Homero Mafra recorreu às redes sociais para propor um debate ao novo presidente da entidade, José Carlos Rizk Filho, que criticou a situação financeira da Ordem.

O desafio

“Já que tanto nos ataca, que tal debatermos a herança que você disse ter recebido, em evento público, onde você quiser, aberto a toda a advocacia e transmitido em tempo real?”, desafiou Mafra.

Tá servido?

Já fomos socialistas, participamos de três guerras mundiais, não houve ditadura e a Terra é plana. Gente, que chá é esse?

Vá na paz

Será sepultado hoje, às 10h, no Parque da Paz (Ponta da Fruta), o professor universitário aposentado José Aguilar Dalvi. No início dos anos 1980, Dalvi foi um combativo presidente do Sindiupes, entidade que dirigiu por dois mandatos.

Evaporou

O Flamengo perdeu para o Figueirense (1 a 0) e foi eliminado da Copinha. Ou seja, o primeiro cheirinho do ano já foi.

Data marcada

Será inaugurado no dia 3 de fevereiro, às 9h, o Atlântica Parque, uma grande área de lazer pública no final da Praia de Camburi. O equipamento, construído pela Vale, integra a primeira parte do Termo de Compromisso Ambiental (TCA) estabelecido entre a Secretaria de Meio Ambiente de Vitória, a mineradora, Iema e os Ministérios Público Estadual e Federal, como forma de compensação ambiental.

A estrutura

O Atlântica Parque, que custou R$ 17 milhões, tem duas pistas de skate padrão internacional, um grande pracão (praça para cães), várias áreas de lazer e um novo campo Zé da Bola. As duas etapas do TCA que faltam são a construção do Parque Costeiro e a despoluição do Córrego Camburi.

Respeito é bom!

Um dos novos livros que chegaram à biblioteca do Tribunal de Justiça é “Crimes Contra a Dignidade Sexual”, de Guilherme de Souza Nucci. Nada mais oportuno e atual.

Esquerda unida

PT, PCO, MST, CUT, Cuba, El Salvador, Nicarágua, Bolívia e Ossétia do Sul (país não reconhecido pela ONU): com estes, Maduro pode sempre contar.

Confirmado

Conforme a coluna antecipou, Bruno Toledo é o novo secretário de Direitos Humanos de Vitória.

Bronca dupla

Nos grupos de policiais civis e militares já há muitas manifestações de insatisfação com o governo do Estado. Estão reclamando que não há perspectiva de aumento salarial e do efetivo defasado.

Cobertor curto

Por falar em efetivo defasado: quando tem perícia em Linhares, Colatina fica sem; quando tem em Colatina, é Linhares que fica descoberta.

O drama

Na semana passada, em Colatina, um corpo ficou 12 horas exposto no local do crime. O rabecão saiu de Vitória,

Alô, comandante!