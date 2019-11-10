Veteranos do Congresso serão mais uma vez decisivos nas reformas

O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Em Brasília, observadores mostram a importância assumida pelos parlamentares mais experientes (“os elders”) na condução dos trabalhos na Câmara e no Senado. Eles costuraram o novo protagonismo do Congresso. Bolsonaro optou por não ter base partidária formalizada. Fez-se um vácuo. Em política, não existe vácuo.

Rodrigo Maia tornou-se uma espécie de primeiro-ministro, apoiado no grupo informal do “centrão”. A batuta está nas mãos do jovem Maia, um “elder” na Câmara. No senado, Davi Alcolumbre aproximou-se das forças que derrotou em sua eleição para presidente da Casa, como o senador Renan Calheiros (MDB-AL) e outros do MDB. Estão com ele, também, outros “elders”, como o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE). Os mais jovens resistem a essa aliança, mas Alcolumbre segue em frente - em sintonia com Rodrigo Maia.

Esta gambiarra brasileira ocupou o vácuo de articulação, e o Congresso está fazendo entregas em torno da chamada agenda de modernização do país, incluindo a agenda de Paulo Guedes. O mote da “modernização” ajuda a formação de maiorias, que têm que ser construídas caso a caso.

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Superou-se, aparentemente, o problema da inexperiência congressual de jovens e novos parlamentares eleitos, cuja atuação se guia pelas pautas desarticuladas dos tiroteios das redes sociais. A atuação dos “elders” estaria conferindo racionalidade operacional e processual aos encaminhamentos das agendas.

Os novatos começaram a ver que a política não começou a partir da chegada deles. As alianças se submetem ao crivo das redes sociais, mas também à dinâmica própria da pauta da “modernização”. Há contradições. É outro formato de experimentação na formação de maiorias.

O emaranhado das redes sociais e o declínio relativo das mídias tradicionais no processo de formação da chamada opinião pública pode significar maior dificuldade para o Congresso formar uma “opinião mediana”. Maiorias são pontuais e por tema.

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Agora, a pauta Guedes mira a reforma do Estado. São propostas de emendas constitucionais. Os consensos terão que ser costurados caso a caso. Os “elders” serão importantes. Mas será preciso olhar com cuidado para as tensões sociais, a pobreza e a miséria.