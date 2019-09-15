Ventos podem chegar a 74 km/h na costa do ES, diz aviso da Marinha

Ventania no ES Crédito: Guilherme Ferrari

A semana começa com alerta de vento forte na costa do Espírito Santo . De acordo com informações do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), a costa de Vitória até o litoral de Cabo Frio (RJ) pode registrar ventos de até 74 km/h entre esta segunda-feira (16) e a manhã de quinta-feira (19).

Marinha do Brasil, divulgada na tarde deste domingo (15). "A intensificação dos ventos ocasionados pelo estabelecimento da alta pressão após a passagem da frente fria poderá ocasionar ventos com intensidade de até 74 km/h (40 nós)", destaca a nota da, divulgada na tarde deste domingo (15).

Antes de atingir o litoral sul capixaba , o alerta é para ocorrência de nevoeiro em estados como Santa Catarina e São Paulo. "A Marinha do Brasil, por meio do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), participa que, devido ao transporte de ar quente sobre temperaturas de superfície do mar relativamente mais frias, há condições favoráveis à ocorrência de nevoeiros esparsos nas proximidades do litoral compreendido entre as cidades de Laguna (SC) e Santos (SP), durante o dia 16 entre a madrugada e a tarde".

PREVISÃO DO TEMPO

De acordo com o Incaper - Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural - a segunda-feira será de poucas nuvens e calor no Espírito Santo. Chove rápido no começo do dia apenas em alguns trechos do norte do Estado, conforme aponta a previsão do tempo . Não há expectativa de chuva nas demais áreas.

Na Grande Vitória, chuva rápida no começo do dia, com tendência de tempo aberto nos demais horários. Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 32 °C.

Já na Região Sul, poucas nuvens, sem previsão de chuva, assim como grande parte da parte serrana, onde chama atenção a mínima prevista na casa de 7 °C. Máximas entre 28 °C (partes altas serranas) e 36 °C (região Sul);

Nas regiões Norte, Noroeste e Nordeste, de acordo com o Incaper, pode chover rapidamente ainda no começo da manhã desta segunda-feira, mas a tendência é tempo aberto ao longo do dia. Máximas variam de 31 °C a 33 °C.