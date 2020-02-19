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Leonel Ximenes

Vazão do Rio Jucu reduz-se em 125 mil litros/segundos em menos de um mês

O consolo é que a atual vazão do Rio Jucu, às vésperas do Carnaval, é muito maior do que o nível crítico

Publicado em 19 de Fevereiro de 2020 às 06:00

Públicado em 

19 fev 2020 às 06:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Rio Jucu na região da Barra do Jucu, em Vila Velha Crédito: Divulgação
Os efeitos das chuvas torrenciais de janeiro influenciaram na paisagem e na quantidade de água do Rio Jucu, que nasce em Domingos Martins e deságua em Vila Velha. Em 28 de janeiro, a vazão do manancial chegou a 165 mil litros/segundo - no dia anterior ultrapassou a marca de 210 mil litros/segundo. Já no dia 16 de fevereiro, duas semanas depois , tal vazão está agora em 39.297 litros/segundo.
Trata-se de uma redução de 125 mil litros por segundo. Com esse quantitativo, daria para encher a cada segundo 62.500 garrafas pet de dois litros.

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O consolo é que a atual vazão do Rio Jucu, às vésperas do Carnaval, é muito maior do que o nível crítico. A vazão crítica está no patamar 6.260,04 litros/segundo. Além disso, há previsão de chuva no período da folia.
Há uma folga por parte do manancial que abastece as cidades de Vila Velha, Cariacica, Viana e Vitória (parte da ilha). Ou seja, aproximadamente 1 milhão de pessoas, além dos turistas  que vierem para a Grande Vitória no feriadão, terão água à disposição.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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