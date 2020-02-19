Vazão do Rio Jucu reduz-se em 125 mil litros/segundos em menos de um mês

Os efeitos das chuvas torrenciais de janeiro
influenciaram na paisagem e na quantidade de água do Rio Jucu, que nasce em Domingos Martins e deságua em Vila Velha. Em 28 de janeiro, a vazão do manancial chegou a 165 mil litros/segundo - no dia anterior ultrapassou a marca de 210 mil litros/segundo. Já no dia 16 de fevereiro, duas semanas depois , tal vazão está agora em 39.297 litros/segundo.
Trata-se de uma redução de 125 mil litros por segundo. Com esse quantitativo, daria para encher a cada segundo 62.500 garrafas pet de dois litros.
O consolo é que a atual vazão do Rio Jucu, às vésperas do Carnaval, é muito maior do que o nível crítico. A vazão crítica está no patamar 6.260,04 litros/segundo. Além disso, há previsão de chuva no período da folia.
Há uma folga por parte do manancial que abastece as cidades de Vila Velha, Cariacica, Viana e Vitória (parte da ilha). Ou seja, aproximadamente 1 milhão de pessoas, além dos turistas que vierem para a Grande Vitória no feriadão, terão água à disposição.