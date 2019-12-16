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Futebol

Vasco dá alguns passos para trás ao fechar com Abel Braga

Cruz-maltino premia Abelão, que vem de uma temporada de insucessos, em que não conseguiu extrair o melhor do elenco do Flamengo e posteriormente não evitou o rebaixamento do Cruzeiro, onde abandonou o barco pouco antes do fim do campeonato

Publicado em 16 de Dezembro de 2019 às 20:37

Públicado em 

16 dez 2019 às 20:37
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

O Cruzeiro foi o último clube de Abel Braga  Crédito: Vinnicius Silva/Cruzeiro
Após não se acertar com Vanderlei Luxemburgo para seguir no comando da equipe para a temporada 2020, e ver o "Pofexô" fechar com o Palmeiras, o Vasco agiu rápido e anunciou Abel Braga como o novo treinador do clube na noite desta segunda-feira (16). O time cruz-maltino, que saiu da zona de rebaixamento do Brasileirão para fazer um campeonato digno e que cativou seu torcedor até chegar a mais de 180 mil sócios, dá alguns passos para trás para premiar Abelão, que vem de uma temporada de insucessos, em que não conseguiu extrair o melhor do elenco do Flamengo e posteriormente não evitou o rebaixamento do Cruzeiro,onde abandonou o barco pouco antes do fim do campeonato.  
A diretoria do Vasco adota com Abel Braga a mesma tática que deu certo com Luxa: buscou um técnico que estava desacreditado e espera que dê certo no comando. A diferença é que quando Vanderlei Luxemburgo acertou com o Vasco ele estava fora do mercado desde 2017. Vinha de trabalhos anteriores ruins, mas era uma grande incógnita no momento. Já Abel, apesar do currículo vitorioso, que inclui a conquista Mundial de Clubes com o Internacional em 2006, vem de trabalhos fraquíssimos não apenas no Flamengo e no Cruzeiro, mas também anteriormente quando comandou o Fluminense e vivia sob a confortável máxima de tirar leite de pedra.  

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Acredito que outros nomes no mercado poderiam suprir a carência do Vasco, principalmente com esse salário de R$ 450 mil especulado para Abel Braga. A escolha já está feita e agora é esperar o resultado. Abelão também já fez bons trabalhos e montou bons times. O torcedor do Vasco vai ter que torcer para que ele volte à velha forma.

Números de Abel Braga em 2019 

  • Abel no Flamengo 
  • 32 partidas 
  • 19 vitórias 
  • 8 empates 
  • 5 derrotas 
  • 59 gols marcados 
  • 29 gols sofridos 
  • Aproveitamento de 67,7% 
  • 2 títulos (Florida Cup e Campeonato Carioca) 
  • Abel no Cruzeiro 
  • 14 partidas 
  • 3 vitórias 
  • 8 empates 
  • 3 derrotas

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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