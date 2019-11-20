Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Vale a pena provar: 3 cervejas capixabas que se destacaram em 2019
Bora tomar uma? #4

Vale a pena provar: 3 cervejas capixabas que se destacaram em 2019

Este ano foi inesquecível para a cena cervejeira capixaba, que teve uma cerveja reconhecida como melhor do mundo em sua categoria no World Beer Awards

Publicado em 20 de Novembro de 2019 às 10:00

Públicado em 

20 nov 2019 às 10:00
Taynã Feitosa

Colunista

Taynã Feitosa

Cervejas capixabas que se destacaram em 2019 Crédito: Hood, Barba Ruiva e Trarko/Divulgação
Dezembro já aponta no horizonte e traz com ele o clima nostálgico das boas retrospectivas sobre 2019. Confesso que adoro aproveitar essa época para relembrar bons momentos, deixar o que foi ruim no passado e pensar no que quero levar para o ano que está para chegar. Nisso incluo cervejas, é claro!
2019 foi inesquecível para a cena cervejeira capixaba. Foi o ano em que uma cerveja local foi reconhecida como melhor do mundo, em sua categoria, no World Beer Awards, a maior e mais importante premiação cervejeira do planeta. Também foi o ano em que outra cervejaria daqui levou ouro no MBeer Contest, a premiação do festival internacional Mondial de la Bière.

Veja Também

Você sabe degustar cervejas especiais? Aprenda passo a passo

Como fazer pão cervejeiro aproveitando insumos da brassagem

Além das premiações, foi em 2019 que vi a cena local finalmente criar cervejas de estilos inusitados, fora do padrão dos estilos que não aguentamos mais ver. Mesmo dentro dos estilos considerados "da moda", houve lançamentos fora da curva e que saíram da zona de conforto do drinkability, marcando meu paladar para o resto do ano.
Para começar esta lista nostálgica, separei três cervejas capixabas que você precisa provar antes do ano chegar ao fim. Então, bora comigo:

1 - Barba Ruiva & Manobier Rauchbock (Cervejaria Barba Ruiva)

A Rauchbock colaborativa das capixabas Barba Ruiva e Manobier levou ouro no World Beer Awards, na categoria "flavoured", do estilo "smoked". Ou seja: a melhor cerveja defumada do mundo em 2019 é capixaba! Essa Rauchbock é balanceada e seu malte defumado se equilibra perfeitamente com notas frutadas e um leve caramelo. Ela tem um final seco e é bem mais refrescante do que o que se espera de uma cerveja do estilo. 

2 - Hood Nuts for Vanilla (Hood Cervejaria)

A cervejaria canela-verde Hood, detentora de outras cervejas premiadas, como a MAPA (American Pale Ale de que sou fã!) e a Mordida do Tyson (Double IPA), trouxe para casa a medalha de ouro do MBeer Contest Brazil 2019, concurso cervejeiro do famoso festival Mondial de La Bière, realizado em setembro no Rio. A premiada da Hood foi uma Russian Imperial Stout com 10% de teor alcóolico e adição de avelã e baunilha. Apesar do calor que faz no nosso mês de dezembro, eu arriscaria harmonizá-la com alguma sobremesa da ceia de Natal. Fica a dica.

3 - Trarko Sour de Amoras Negras (Cervejaria Trarko)

Se eu volta e meia indico essa cerveja para alguém, acredite, é porque ela é boa! Na onda das cervejas ácidas, a sour de amoras negras da Trarko se destaca pelo equilíbrio. Acidez presente sim, senhor, porém na medida. Bem carbonatada, ela é fácil de beber e vem com aquele quê a mais que a diferencia das outras do estilo. Sua receita leva amoras negras da região de Pedra Azul. Aposto nela, inclusive, como uma das cervejas do próximo verão capixaba.
Acompanhe a colunista no Instagram.

Taynã Feitosa

Taynã Feitosa é sommelière e cervejeira apaixonada por uma boa cerveja e suas infinitas possibilidades. Também é jornalista e mercadóloga

Tópicos Relacionados

Cerveja Gastronomia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senador Magno Malta é internado em hospital após passar mal
Magno Malta é internado em hospital após passar mal em Brasília
Estúdio da rádio CBN Vitória
CBN Vitória completa 30 anos com abraços sonoros no capixaba
Imagem de destaque
Vale prevê investir cerca de R$ 12 bilhões até 2030 no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados