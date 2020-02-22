Uma gota de vinho por R$ 2? Sim, é o preço de um restaurante de Vitória

Gotas de vinho que valem ouro Crédito: Amarildo

O novo restaurante de luxo aberto na Praia do Canto tem em sua adega um vinho de R$ 29,7 mil. A coluna fez as contas: cada 1 ml (cerca de 20 gotas) da garrafa custa R$ 39,6. E cada gosta sai por R$ 1,98. Servidos?

PCDOB, O PARTIDO DO CAMALEÃO VERMELHO

O velho PCdoB de guerra agora está usando um tal de “Movimento 65” para se identificar. Nada contra, apenas uma utilidade pública para o eleitor desavisado não pensar que se trata de um movimento de pessoas que têm 55/54 anos de idade, como este humilde escriba.

CAMPEÃO DE RECLAMAÇÃO

O presidente da MUG tem que aprender a perder. Na hora de receber o troféu de vice do carnaval, Robertinho elogiou a campeã Boa Vista, mas reclamou que “a Liga mais uma vez prejudicou a escola”.

CRIANÇAS EMANCIPADAS

A “matinê” promovida pela Prefeitura de Anchieta nos quatro dias de carnaval começa, vejam só, às 20h. Gente, o Padre Anchieta é de lá e está de olho nisso, tá?

INSUFICIENTEMENTE QUENTES

O governador Casagrande, seu secretário de Esportes, Júnior Abreu, e o deputado Lorenzo Pazolini foram ao Salvador Costa assistir à derrota do Vitória por 1 a 0 para o Figueirense, resultado que eliminou a equipe capixaba da Copa do Brasil. A coluna iria afirmar que todos são pé-frios, mas prefere só registrar o fato.

DONA FLOR DE CARIACICA

Numa audiência domiciliar com o Ministério Público em Nova Rosa de Penha II (Cariacica), uma senhorinha de 90 anos e muito bem-humorada disse: “Vivo bem com meus dois homens, Parkinson e Alzheimer”. Danadinha.

O FUTEBOL DIVIDE

Os dois líderes do tráfico de drogas na região do Bairro da Penha são aliados no crime, mas rivais no futebol, conforme comprovam postagens de ambos nas redes sociais. Marujo é flamenguista e Vaninho torce pelo Vasco.

FLA 1 X VASCO

Mas parece que até no meio da bandidagem os rubro-negros estão mandando: Vaninho foi preso nesta semana na PRF-ES, e agora Marujo, livre, leve e solto (por enquanto), é quem está comandando o tráfico naquelas comunidades de Vitória.

VIZINHO PROBLEMÁTICO

O governo do Espírito Santo se aliou ao de Minas Gerais no lançamento de um plano estratégico que promete gerar até R$ 45,9 bilhões em investimentos.

VIZINHO PROBLEMÁTICO 2

Vem cá, é o mesmo Estado mineiro que tem um rombo orçamentário anual de R$ 13,29 bilhões, que não paga salário em dia e que está querendo conceder 70% de reajuste salarial ao seu funcionalismo público?

MULHERES, UNI-VOS!

Exma. deputada federal Soraya Manato (PSL-ES): a senhora vibrou publicamente quando o deputado Eduardo Bolsonaro deu uma “banana” para suas colegas parlamentares?

SETE HOMENS E UM DESTINO

Segundo o site Montanhas Capixabas, sete homens - nenhuma mulher - querem ser prefeito de Domingos Martins.

QUEBRA DO MONOPÓLIO

Foi prorrogado para 6 de março o prazo da consulta pública para que os cidadãos apresentem propostas para a ampliação de dispositivos automáticos no sistema Rodovia do Sol/Terceira Ponte.

QUEBRA DO MONOPÓLIO 2

A Arsp, a agência reguladora do ES que está recebendo as contribuições em seu site, quer acabar com o monopólio do sistema Via Expressa, operado pela concessionária.

COLATINA NÃO DÁ SAMBA

Pelo terceiro ano consecutivo, a Prefeitura de Colatina não liberou recursos para os desfile das escolas de samba, que não será realizado. A administração alega que vai utilizar os R$ 500 mil previstos no gasto do Carnaval para fazer uma quadra numa escola municipal e investir na parceria com uma ONG que cuida de animais abandonados.

ALÔ, ELEITOR!