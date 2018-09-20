Paciente pode negar transfusão de sangue por motivo de crença?

Compromisso do médico é salvar vidas

Carlos Magno Pretti Dalapicola

Presidente do Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM)

O Conselho Regional de Medicina é a favor da transfusão de sangue em qualquer paciente sem o seu consentimento, independentemente da crença religiosa, desde que haja iminência de morte. A resolução do Conselho Federal de Medicina de 1980 esclarece que algumas religiões não admitem a transfusão sanguínea, mas o médico ao estar com um paciente em estado grave deve tomar uma decisão: fazer a transfusão sanguínea ou assistir ao paciente evoluir possivelmente a óbito. A primeira opção é a mais ética profissionalmente mesmo que isso gere um problema grave em relação à religiosidade do paciente.

O médico que se negar a fazer uma transfusão de sangue e o paciente vier a óbito em decorrência disso, pode responder criminalmente. Isso porque ele se omitiu a realizar o procedimento tendo o sangue à disposição. Ele também pode responder no Conselho Regional de Medicina por imprudência, negligência e imperícia. Se eu tenho possibilidade de salvar a vida da pessoa e não faço, estou sendo, no mínimo, negligente. Numa cirurgia, se eu não providenciar uma reserva de sangue sabendo que o paciente poderá perder sangue estarei sendo imprudente e negligente.

O médico que se negar a fazer uma transfusão de sangue e o paciente vier a óbito em decorrência disso pode responder criminalmente. Isso porque ele se omitiu a realizar o procedimento

A opinião de uma pessoa que é Testemunha de Jeová é respeitada desde que não haja iminência de morte. O médico deve ter o bom senso de realizar a transfusão apenas em casos extremos. Cada caso necessita de uma avaliação. O médico precisa se precaver e se atualizar. Os procedimentos sem a utilização de transfusão de sangue têm evoluído e existem muitas alternativas. Mas existem casos em que a transfusão é fundamental para salvar a vida do paciente, sendo que não existe hemácia fabricada, ela é doada.

Para finalizar, os médicos não podem deixar de realizar o tratamento em caso de urgência, isso é omissão de socorro. No entanto, o médico deve se negar a fazer uma cirurgia eletiva, ou seja, que pode ser programada, se souber que irá precisar realizar a transfusão de sangue e o paciente se recusa a recebê-la. Em alguns casos, o médico pode retirar o sangue do próprio paciente e utilizá-lo numa cirurgia, mas pessoas ligadas à religião dizem que nem assim eles aceitam a transfusão. O compromisso do médico é salvar vidas, se for necessário transfundir, ele terá que realizar a transfusão para não colocar a profissão dele em risco.

Exercício da liberdade de escolha individual

Carolina de Souza Dias

Advogada com trabalho desenvolvido na área

Sou contra a transfusão de sangue em testemunhas de Jeová ou em qualquer outra pessoa que se recuse a recebê-lo. Isso é desrespeitar uma escolha íntima da pessoa. A Constituição não tem nenhum artigo explícito a respeito da transfusão de sangue e em razão disso trabalhamos com a ponderação de princípios constitucionais, como: direito à vida, dignidade da pessoa humana, liberdade de religião e autodeterminação. É tudo passível de interpretação, e por isso gera esse debate.

No caso da recusa à transfusão de sangue por testemunhas de Jeová não há conflito de princípios. Esse embate é meramente aparente. Temos aqui um grupo de pessoas que busca exercer o direito de escolha de tratamento médico que respeite sua crença e suas convicções. Isso é a capacidade de autodeterminação e liberdade.

Não há ofensa ao direito à vida. A busca por melhores cuidados e alternativas deve ser compreendida como exercício da liberdade de escolha, e forçar a transfusão de sangue certamente aniquilará a esfera mais íntima da vida e a sua própria condição de humano.Se permitirmos que o Estado e o Judiciário intervenham em uma escolha que eu tenho em relação à minha saúde e em relação ao melhor tratamento que eu posso ter, amanhã estarei vivendo um autoritarismo judiciário, e isso não pode ser permitido. Se hoje é a minha saúde, amanhã vão determinar que eu tenha condutas que favoreçam a alguém ou ao Estado, e não mais à minha vontade. Isso é uma quebra de preceito fundamental, é uma violação à dignidade da pessoa humana e uma anulação do meu direito à autodeterminação e a liberdade.

Se hoje é a minha saúde, amanhã vão determinar que eu tenha condutas que favoreçam a alguém ou ao Estado, e não mais à minha vontade

De outro ponto temos a reformulação do código de ética médica no Conselho Federal de Medicina que sustenta não ser mais o médico o dono do tratamento, o paciente pode e deve opinar. Portanto, se eu tenho o direito de participar e devo ser responsabilizada caso eu não contribua com o sucesso meu tratamento médico até alcançar a cura, porque que eu não posso escolher aquilo que é melhor para as minhas convicções, inclusive, não receber sangue alogênico. A Organização Mundial da Saúde orienta os países para que invistam em pesquisas para alternativas seguras à transfusão de sangue e afirma que muitas das transfusões hoje realizadas são desnecessárias, bastando utilização de técnicas modernas de anestesia associada a boa conduta cirúrgica para evitar a transfusão.