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Mulheres que inspiram

Sessão do Cine por Elas homenageia Maria da Penha nesta quinta (19)

Com entrada gratuita, evento traz reflexão sobre a violência contra a mulher e terá a exibição de três filmes no Cineclube, em Vila Velha

Publicado em 18 de Outubro de 2023 às 17:24

Leiriane Santana

Leiriane Santana

Publicado em 

18 out 2023 às 17:24
A ativista Maria da Penha, símbolo da luta pelo fim da violência contra a mulher, será a homenageada do Cine por Elas - Mulheres que Inspiram, nesta quinta-feira (19), às 19h. A sessão contará com a exibição de três filmes produzidos por mulheres e acontecerá na sede do Cineclube, que fica na Rua Anhanguera, nº 16, no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha.  A entrada é gratuita. 
A ativista e farmacêutica bioquímica Maria da Penha Maia Fernandes, de 78 anos, transformou sua história dolorosa em uma luta de resistência pelo direito das mulheres que sofrem com a violência no Brasil. Quando tinha 38 anos, ela sofreu dupla tentativa de feminicídio e ficou paraplégica. A trajetória de busca por Justiça e pela condenação do autor do crime tornou Maria da Penha um símbolo nacional em defesa das mulheres, em um movimento que resultou na criação da lei que hoje leva o seu nome.
O evento em Vila Velha terá como palestrante a fundadora e coordenadora do Fordan: Cultura no Enfrentamento às Violências, Rosely Silva, que promoverá uma reflexão sobre a luta contra o feminicídio. Ela vai explicar como funciona o  aplicativo desenvolvido para facilitar denúncias sobre qualquer tipo de violência às mulheres.
Além da palestra, haverá exibição e sessão de comentário de três filmes produzidos por mulheres: “Firmina”, de Izah Neiva; “Tentei”, de Taís Melo; e “Azul da cor do mar”, de Natália Dornelas.
O cineclube é formado, em sua maioria, por mulheres e busca incentivar a luta contra a violência, o machismo e a exploração de mulheres cis ou trans. O coletivo atua desde de 2020 promovendo exibição de filmes, documentários e diálogos sobre a luta diária das mulheres. Todos os projetos e eventos estão disponíveis no site Mapa Cultural ES.
Leiriane Santana é aluna do 26º Curso de Residência em Jornalismo. Este conteúdo teve orientação e edição de Mikaella Campos e Weber Caldas.

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