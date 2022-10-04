Projeto em Cariacica quer conscientizar agressores contra violência doméstica

O combate à violência contra a mulher ganha um reforço em Cariacica com o projeto Homem de Verdade, lançado nesta terça-feira (4) no município. O objetivo é educar agressores que apresentam reincidência de violência doméstica.
Em sua primeira edição, a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) convidou 20 homens indicados pela Justiça para participarem de encontros de grupos reflexivos, que vão acontecer mensalmente, durante cinco meses. A primeira reunião será nesta sexta-feira (7).
Os temas previstos para esses encontros são: “Discussões de gênero e reflexões sobre as formas de violência contra a mulher”, “Aspectos da Lei Maria da Penha à luz da esfera judicial”, “O papel da comunicação e a solução de conflitos através do diálogo” e “Identificação do comportamento agressivo: prevenindo a violência e o autocontrole da raiva”. O projeto vai contar ainda com um dia voltado para trocas de experiências com os participantes.
De acordo com a secretária de Assistência Social de Cariacica, Danyelle Lirio, participarão desses grupos psicólogos, assistentes sociais e juízes. “A nossa ideia é conscientizar e tratar esses agressores para que eles não repitam esse comportamento. Esse é o primeiro passo para que outras políticas públicas sejam criadas no município para combater a violência contra a mulher”, destaca.
O lançamento do programa aconteceu no Centro Cultural Frei Civitella Del Tronto, em Campo Grande, e recebeu autoridades, representantes da Justiça, servidores e público em geral.
*Eduarda Moro é aluno do 25º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo teve a supervisão da editora-adjunta Fernanda Dalmacio