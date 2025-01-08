Morta aos 19 anos pelo namorado, Fernanda sonhava em ser médica-veterinária

Fernanda Prates Santos Bernardo, de 19 anos, foi morta pelo namorado na Serra Crédito: Reprodução | Arte A Gazeta

Terminar os estudos e fazer Medicina Veterinária. Esse era o sonho de Fernanda Prates Santos Bernardo. A jovem, de 19 anos, era mãe de duas filhas e lutava para dar uma vida digna às crianças, de 1 e 4 anos.

Diante da dor de ter perdido a afilhada, o padrasto de Fernanda, Heliomar Rodrigues, clama, agora, por Justiça. “Ela falava que queria entrar na faculdade, fazer Medicina Veterinária ou ser mecânica, mas foi morta, deixou duas filhas, uma está na casa da tia e a outra comigo e mãe da Fernanda. Queremos que o namorado seja punido”, lamentou.

A mãe da vítima, Viviane Prates, contou que a família já havia tentando interromper a relação e aconselhado a jovem . Disse ainda que o casal estava junto havia mais de um ano e chegou a morar na mesma casa. Eles chegaram a terminar em razão das agressões, uma vez que Luiz Paulo teria ameaçado matar a namorada.

“A família toda tentou. Todos deram conselho. Eu dei uma casa para ela, no quintal da minha mãe, para ela ficar segura. Ele [Luiz Paulo] entrou na mente dela. E ela ficava com raiva, chegou a me bloquear. No sábado, conversamos, dei bastante conselho”, afirmou a mãe da jovem.

O boletim de atendimento do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) indica que foi o pai do suspeito quem acionou a Polícia Militar . Às 23h25, o homem informou à corporação que o filho havia assassinado a namorada em um apartamento.

Acompanhados do pai do suspeito, os policiais entraram no imóvel e encontraram a vítima sem sinais vitais.

No boletim de ocorrência da Polícia Militar consta a informação de que Fernanda estava com lesões no peito e no pescoço e que o suspeito só interrompeu as agressões após perceber que ela estava morta. A jovem teve a morte confirmada no local.

Segundo a Polícia Militar, Luiz Paulo confessou o crime e disse ter matado a namorada após um desentendimento entre os dois. Depois do assassinato, o suspeito resolveu ir para a casa da avó, mas, por exigência do pai, voltou ao local do crime, onde acabou detido.