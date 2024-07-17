Julho das Pretas tem atrações culturais e até registro de currículo no ES

A programação faz alusão ao dia 25 de julho, data que se comemora o Dia Internacional da Mulher Negra, Latina e Caribenha Crédito: Divulgação: Governo do ES

Em julho é comemorado o mês da mulher negra, data marcada por lutas e celebração de conquistas alcançadas por elas. Aqui no Espírito Santo, o período conta com uma programação recheada e diversa, com atividades culturais, roda de conversas, seminários, feiras, exposições artísticas, lançamento de filmes e livros, atrações musicais, empreendedorismo, exames e até cadastramento de currículos.

O principal foco do evento é promover debates raciais; fortalecer as ações políticas coletivas, troca de experiências e conhecimentos; destacar o empreendedorismo de mulheres negras e o empoderamento feminino. Os encontros também vão permitir espaço para o compartilhamento de vivências pessoais e profissionais.

O Julho das Pretas foi criado para dar visibilidade a esse grupo de mulheres que enfrentam não só questões de gênero, mas também, questões raciais. Historicamente as mulheres negras, por muito tempo, tiveram seus direitos básicos negados. Isso reflete ainda hoje. As maiores taxas de violência e desemprego estão nessa população, que tem bem menos oportunidades em comparação às mulheres brancas.

No Espírito Santo, no dia 25 de julho é comemorado o Dia Estadual da Mulher Negra, data instituída por lei desde 2016 em homenagem a Tereza de Benguela, uma importante figura de liderança quilombola, que morreu nesse mesmo dia, em 1770, no Mato Grosso.

Parte da programação do Julho das Pretas conta com o apoio das secretarias de Direitos Humanos (SEDH), das Mulheres (SESM), da Cultura (Secult) e da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes).

Confira a programação

Dia: 20 de julho

9h: Bazar solidário com feira de mulheres bordadeiras, exame de vista e cadastramento de currículos

Local: Salão da Igreja Católica Bom Pastor - Rua Lucidato Vieira Falcão, Bairro do Quadro - Vitória

14h: Lançamento do Livro “Dia de trançar”, de Elis Gonçalvez

Local: Coletivo Cine Por Elas - Rua Anhanguera, 16, Cristóvão Colombo - Vila Velha.

18h: 3ª Edição “Julho das Pretas – Pérolas Negras”

Local: Biblioteca Municipal de Alegre.



Dia: 23 de julho

10h: "Encontro das Coroas" , contará com atividades culturais e oficinas de turbantes Local: Casa do Cidadão - Av. Maruípe, 2544, Vitória



Dia: 25 de julho

15h: Atividade: Seminário alusivo ao "Julho das Pretas” 25 de julho Afro-Brasilidades.

Local: Casa do Cidadão - Vitória.



Dia: 26 de julho

9h: Feira Afroempreendedora com oficinas e atrações culturais

Local: Museu Capixaba do Negro (Mucane) - Av. República, 121 - Centro, Vitória.

15h: Roda de conversa e oficina alusivas ao “Julho das Pretas”.

Local: CRJ de Colatina - Avenida Padre Acácio Valentim Moraes, 1.500, bairro: João Meneguelli, Colatina.



Dia 26 a 28 de julho

14h: 7º Festival da Cultura Negra

Local: Museu Capixaba do Negro (Mucane) - Av. República, 121 - Centro, Vitória



Dia: 27 de julho.

8h30: Marcha Estadual das Mulheres Negras Capixabas

Local: Saída na Sede da Unegro, Bela Vista, em frente ao portão principal do Cemei Darcy Vargas - Serafim Derenzi, Santo Antônio. - Chegada: 11h00 - Ilha das Caieiras próximo ao Museu dos pescadores.

14h: Atividade: Roda de Conversa alusiva ao “Julho das Pretas”.

Local: CRJ de Linhares - Avenida Presidente Kennedy, 310, Araçá, Linhares.



Dia: 27 de julho

10h: Zepelim das pretas, evento promove o empreendedorismo feminino e terá atrações musicais e culturais

Local: Escadaria Acyr Guimarães, 33, Centro de Vitória

19h: Atividade: Desfile da Realeza Africana, alusivo ao “Julho das Pretas”.

Local: Praça 22 de agosto - Linhares.

Dia 28 de julho

8h: Xirê das Matrizes Africanas, o evento é dedicado ao reconhecimento cultural das religiões de matrizes africanas, que será seguido de um cortejo e show de encerramento da cantora Monique Rocha

Local: Inicia embaixo da Ponte Seca, Vila Rubim e termina no Museu Capixaba do Negro (Mucane) - Av. República, 121 - Centro, Vitória



A programação completa e mais informações podem ser acessada no perfil do Julho das Pretas, no Instagram