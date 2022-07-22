Feira destaca empreendedorismo das mulheres negras no ES

Cristiane Martins, presidente da Associação Cultura Capixaba (Cuca) Crédito: Acervo pessoal

O Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha será comemorado, nesta segunda-feira, dia 25 de julho, na Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória , com uma extensa programação. O evento será realizado, das 10 às 19 horas, e contará com feira de empreendedoras negras, orientação para quem quer abrir o próprio negócio, lançamento de livros, orientação jurídica, rodas de conversas, oficinas e palco cultural.

De acordo com a Associação Cultura Capixaba (Cuca), a feira tem como objetivo reafirmar a identidade, a história, a luta e a importância das mulheres negras na construção da sociedade capixaba e brasileira.

“Ocupar a Praça Costa Pereira, construída em 1926, com diversas atividades econômicas, sociais e culturais é contribuir para a visibilidade da data, mas principalmente, para visibilizar as diferentes atividades e contribuições que as mulheres negras dão para a construção do tecido social espírito-santense”, afirma a presidente da entidade, Cristiane Martins.

Ela complementa ainda que toda a programação, desde as convidadas para os debates, as empreendedoras que estarão divulgando e comercializando seus produtos, as artistas que se apresentarão no palco e as escritoras que estarão lançando seus livros, são mulheres negras. Cristiane destaca que os serviços oferecidos, as oficinas e até o assessoramento jurídico gratuito, é voltado para este público.

“Sabemos dos processos históricos de preconceito e racismo, bem como seus efeitos sociais de exclusão, estigmatização e invisibilidade das mulheres negras. Por outro lado, também somos conhecedores e beneficiários sociais de toda a construção, luta e trabalho – nas mais diversas áreas. Diante disso, o evento se torna uma ‘vitrine’ para mostrar toda a importância destas mulheres, como também um espaço para serviços voltados para esses coletivos, mas principalmente um momento de reflexões, atitudes e visibilidade ao protagonismo das mulheres negras”, enfatiza Cristiane Martins.

O QUE VAI TER NA FEIRA

Espaço Palco: Dedicado a abrir espaço para as atividades e manifestações de artistas negras na área de poesia, música, contação de histórias e demais manifestações. Estará aberto durante toda a programação, para as atividades já organizadas, mas também como espaço aberto para mulheres negras fazerem suas manifestações.

Espaço Tenda: Espaço para promover discussões, reflexões e também prestação de serviços. Na parte da manhã haverá orientação jurídica gratuita para mulheres negras, preferencialmente. Também uma roda de conversa, na parte da tarde, com o tema “Lutas, resistências e reescritas de vidas”, serão sete mulheres negras, nas mais diversas áreas, debatendo o tema.

Espaço Escritas Negras: Espaço para divulgação e lançamento de livros de escritoras negras. O espaço já tem a confirmação de 12 escritoras capixabas negras, no período da tarde.

Espaço Empreendedoras Negras: Serão 15 barracas abertas para exposição, comercialização, prestação de serviços e oficinas. Elas irão comercializar desde artesanato, alimentos e acessórios. Prestação de serviço com orientação sobre empreendedorismo negro, ações com resultado de cursos de capacitação profissional nos eixos de saúde e beleza, workshop de penteado afro, entre outras ações e comercialização para fortalecer o empreendedorismo de mulheres negras.

SAIBA MAIS SOBRE O EVENTO

Quando: segunda-feira, dia 25 de julho.

Horário: das 10 às 19 horas

Local: Praça Costa Pereira, Centro, Vitória