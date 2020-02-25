Testes para Porto de Vitória receber navios com mais carga começam em abril

A partir de abril vão ser iniciados os testes de manobras com navios de maior porte no Porto de Vitória. Serão necessárias 10 operações de entrada e 10 de saída na Baía de Vitória. As informações foram dadas pelo diretor-presidente da Codesa, Julio Castiglioni, na última segunda-feira (17), em Belo Horizonte, durante evento de lançamento do Plano Estratégico Minas Gerais-Espírito Santo.
A realização desses testes é fundamental para que o porto capixaba finalmente consiga concluir o processo de dragagem, que há décadas se arrasta no Porto de Vitória. Dessa forma, ele terá uma capacidade de receber navios de maior calado e aumentar a movimentação de cargas. As manobras, que devem levar cerca de cinco meses para serem finalizadas, vão acontecer após a conclusão das obras de sinalização náutica.
MENOS CAIXA E MAIS EFICIÊNCIA
No mesmo evento, Castiglioni falou sobre o processo de desestatização da Codesa, com leilão previsto para ser lançado no primeiro trimestre de 2021, e ainda sobre o que o governo federal espera desta licitação. Segundo ele, a ideia é não fixar um valor de outorga muito alto e sim prever investimentos mais robustos para o porto. “O objetivo não é gerar caixa para o governo, mas dar eficiência para o processo”, ponderou.
Testes para o Porto de Vitória receber navios com mais carga começam em abril