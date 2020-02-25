Testes para Porto de Vitória receber navios com mais carga começam em abril

No mesmo evento, Castiglioni falou sobre o processo de desestatização da Codesa, com leilão previsto para ser lançado no primeiro trimestre de 2021, e ainda sobre o que o governo federal espera desta licitação. Segundo ele, a ideia é não fixar um valor de outorga muito alto e sim prever investimentos mais robustos para o porto. “O objetivo não é gerar caixa para o governo, mas dar eficiência para o processo”, ponderou.