Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Testes para Porto de Vitória receber navios com mais carga começam em abril
Manobras de entrada e saída

Testes para Porto de Vitória receber navios com mais carga começam em abril

Essa é uma etapa determinante para a Codesa concluir o processo de dragagem e aumentar a movimentação de cargas no Porto

Publicado em 25 de Fevereiro de 2020 às 05:00

Públicado em 

25 fev 2020 às 05:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Navio chega ao Porto de Vitória Crédito: Vitor Jubini
A partir de abril vão ser iniciados os testes de manobras com navios de maior porte no Porto de Vitória. Serão necessárias 10 operações de entrada e 10 de saída na Baía de Vitória. As informações foram dadas pelo diretor-presidente da Codesa, Julio Castiglioni, na última segunda-feira (17), em Belo Horizonte, durante evento de lançamento do Plano Estratégico Minas Gerais-Espírito Santo.
A realização desses testes é fundamental para que o porto capixaba finalmente consiga concluir o processo de dragagem, que há décadas se arrasta no Porto de Vitória. Dessa forma, ele terá uma capacidade de receber navios de maior calado e aumentar a movimentação de cargas. As manobras,  que devem levar cerca de cinco meses para serem finalizadas, vão acontecer após a conclusão das obras de sinalização náutica.

Veja Também

Obras vão ampliar movimentação de cargas no Porto de Vitória

Multinacional Technip entra na Justiça para continuar no Porto de Vitória

MENOS CAIXA E MAIS EFICIÊNCIA

No mesmo evento, Castiglioni falou sobre o processo de desestatização da Codesa, com leilão previsto para ser lançado no primeiro trimestre de 2021, e ainda sobre o que o governo federal espera desta licitação. Segundo ele, a ideia é não fixar um valor de outorga muito alto e sim prever investimentos mais robustos para o porto. “O objetivo não é gerar caixa para o governo, mas dar eficiência para o processo”, ponderou.
Testes para o Porto de Vitória receber navios com mais carga começam em abril

Veja Também

Empresa vai usar ferrovia para escoar carga importada pelo Porto de Vitória

Comércio exterior do ES registra o maior valor mensal da história

Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

Tópicos Relacionados

beatriz seixas Codesa Porto de Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Churrasco
Dicas de chef: saiba como deixar a carne do churrasco mais macia e saborosa
Prefeitura de Vargem Alta
11 concursos e seleções no ES abrem vagas com salário de até R$ 12 mil
Imagem de destaque
Batata-doce: 5 formas de consumir e aproveitar os seus benefícios

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados