Táticas de sobrevivência de capixabas informais nas ruas da Grande Vitória

Aumento de ambulantes nas ruas: face da crise econômica Crédito: Divulgação

Em nossas ruas, parada de semáforo, calçadas e também nos ônibus, vemos de perto a face mais dura da crise econômica que atinge o capixaba. Segundo dados recentes do IBGE, “mais de 503 mil pessoas trabalham por conta própria no ES”. Esta crise impacta a vida de todos, de modo mais gritante daqueles que não se encaixaram nas exigências do mercado.

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Mas é o capixaba “comum’, “indivíduo ordinário”, que sofre mais. Ele se lança na vida urbana em busca de sustento. São pedintes, artistas circenses e muitos vendedores. Cada qual tem sua própria forma de sobrevivência. Em seu fazer cotidiano, por meio das astúcias anônimas, lutam para garantir o sustento para si e sua família.

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Eles inventam o seu próprio cotidiano e criam novas formas de se manter em pé. Segundo o filósofo Certeau, graças às habilidades adquiridas nas “artes de fazer”, nas suas astúcias sutis, o homem ordinário cria táticas de resistências que o possibilita alterar objetos e códigos de convivência. Apropria-se de espaços diversos e os usa do seu jeito para garantir que suas ações deem resultado.

Mesmo não sendo compreendidos e nem aceitos, no sol ou até mesmo na chuva, buscam atalhos, dão voltas, contam histórias. Com isso fazem do seu cotidiano um lugar de prática inventiva que dá sustentação a construção de seu próprio caminho. Buscam sobreviver à imposição da ordem e das regras sociais que os excluem das possibilidades de aceitação e ascensão social.

Quem testemunha esta luta pela sobrevivência, em seus trajetos diários, são outros tantos trabalhadores, pedestres e motoristas. Nos ônibus, todos os dias embarcam diversos grupos de vendedores. Pela proteção do local, potencial clientela atenta, este é o palco perfeito para a aplicação destas astúcias manifestadas em diversas performances, por estes sujeitos que estão no limiar da necessidade de manutenção da sua própria existência.