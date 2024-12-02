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Hora da verdade

Veja quem são os semifinalistas do masculino na Taça EDP das Comunidades 2024

Após jogos eletrizantes, quatro equipes avançaram para a próxima fase e vão disputar a vaga na grande final no próximo fim de semana

Publicado em 02 de Dezembro de 2024 às 20:39

Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

02 dez 2024 às 20:39
Quartas de final da Taça EDP das Comunidades 2024
Quartas de final da Taça EDP das Comunidades 2024 Crédito: ilsin_sports/Central das Comunidades
Em uma tarde que parecia mais uma daquelas chuvosas, o que, na verdade, aconteceu foi uma chuva de gols e partidas muito disputadas no Campo do Alagoano, em Vitória. Na tarde deste domingo (1), foram definidas as equipes masculinas classificadas para a semifinal da Taça EDP das Comunidades 2024.
Após quatro partidas eletrizantes, São Pedro, Eldorado, Perocão e Nova Almeida derrotaram seus adversários no tempo normal e garantiram passagem para a próxima fase, onde vão disputar uma vaga na grande final do masculino. 

Os confrontos das quartas de final masculina

O dia começou com a partida entre São Pedro e Carapebus, com a equipe da Capital saindo vencedora pelo placar de 2 a 1. Depois, foi a vez de Eldorado entrar em campo e bater a equipe de Santa Teresinha por 3 a 2.
Os jogos do período da tarde foram abertos com a vitória de Perocão sobre a equipe da Barra do Jucu pelo placar de 2 a 0. Em seguida, Nova Almeida aproveitou as duas expulsões do adversário e derrotou Aparecida por 1 a 0.
Na primeira chave da semifinal, teremos o confronto entre São Pedro e Eldorado. Do outro lado, Perocão enfrentará a equipe de Nova Almeida. 
O treinador da equipe de Eldorado, Aldeir Martins, acredita que o time está no caminho certo e elogiou o adversário da semifinal. "A equipe de São Pedro é uma equipe certinha também, que mereceu a classificação e os meninos estão tendo o prazer em jogar, alegria e é uma nova experiência para cada um".
Rafael Lucas, treinador de Nova Almeida, disse que sua equipe vai enfrentar um adversário duro na próxima fase. "Sabemos o potencial que Guarapari tem no futebol, a gente vai se preparar, vamos ver o que vai acontecer porque o que importa para nós é o apito final do árbitro e se for da vontade de Deus, estaremos na final". 
Marcelinho das Comunidades, um dos idealizadores da Taça, destacou o alto nível em campo neste ano e espera disputas mais acirradas nas próximas fases. "A competição vai afunilando e agora eles começam a brigar pelo primeiro lugar, pois os jogos passam a ser mais decisivos para o campeonato e para a vida deles, porque a Taça é uma grande vitrine", frisou. 

Próximos passos

Agora, as equipes classificadas terão a semana completa para se preparar e descansar, já que as semifinais estão marcadas para o dia 7 de dezembro. 

MASCULINO

São Pedro x Eldorado

Perocão x Nova Almeida 

Aplicativo da competição

Os detalhes das partidas, classificação, artilharia e mais informações sobre os jogos podem ser conferidos atráves do aplicativo da competição, disponível para iOS e Android.
  • BAIXE AQUI O APLICATIVO DA TAÇA EDP DAS COMUNIDADES
iOS (Iphone)
Android

Cronograma da Taça EDP das Comunidades 2024

➣ 07/12 - Semifinal

 ➣ 08/12 - Disputa pelo 3º lugar

 ➣ 14/12 - Finais

Premiação

Para as equipes campeãs, a competição vai promover R$ 32 mil em premiações, sendo R$ 16 mil para cada um dos times. Segundo o regulamento previamente apresentado, os valores serão integralmente revertidos para a compra de materiais esportivos como chuteiras, coletes, bolas e demais itens voltados para o desenvolvimento do esporte nas comunidades.
Além disso, os segundos e terceiros lugares vão contar com premiação de medalhas e um kit de uniforme completo para os 22 atletas que disputaram a competição.
Ao mesmo tempo, quem vibra nas arquibancadas não fica de fora dos prêmios, já que, no final da Taça, a torcida mais animada e que promover a confecção de bandeiras, faixas e camisas da forma mais criativa, vai receber o prêmio “Torcida Campeã”, com um churrasco liberado para 100 pessoas.

A Taça EDP das Comunidades

Para além das quatro linhas, a competição, promovida pela Central das Comunidades (CDC), elabora ações de inclusão e transformação social aos jovens participantes. Em campo, a Taça visa promover a cultura de paz, a descoberta de talentos, valorização do futebol capixaba e fomento do esporte e da cidadania nas comunidades. Além disso, nas arquibancadas e no entorno dos gramados, ações de envolvimento com o público vão promover premiações para os moradores e torcedores.
O campeonato, tradição entre jovens atletas que buscam no futebol a inspiração para a realização de seus sonhos, é uma parceria da Rede Gazeta com a Central das Comunidades, com a EDP e com o Governo do Espírito Santo, através da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).

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