Veja quem são os semifinalistas do masculino na Taça EDP das Comunidades 2024

Quartas de final da Taça EDP das Comunidades 2024 Crédito: ilsin_sports/Central das Comunidades

Em uma tarde que parecia mais uma daquelas chuvosas, o que, na verdade, aconteceu foi uma chuva de gols e partidas muito disputadas no Campo do Alagoano, em Vitória. Na tarde deste domingo (1), foram definidas as equipes masculinas classificadas para a semifinal da Taça EDP das Comunidades 2024.

Após quatro partidas eletrizantes, São Pedro, Eldorado, Perocão e Nova Almeida derrotaram seus adversários no tempo normal e garantiram passagem para a próxima fase, onde vão disputar uma vaga na grande final do masculino.

Os confrontos das quartas de final masculina

O dia começou com a partida entre São Pedro e Carapebus, com a equipe da Capital saindo vencedora pelo placar de 2 a 1. Depois, foi a vez de Eldorado entrar em campo e bater a equipe de Santa Teresinha por 3 a 2.

Os jogos do período da tarde foram abertos com a vitória de Perocão sobre a equipe da Barra do Jucu pelo placar de 2 a 0. Em seguida, Nova Almeida aproveitou as duas expulsões do adversário e derrotou Aparecida por 1 a 0.

Na primeira chave da semifinal, teremos o confronto entre São Pedro e Eldorado. Do outro lado, Perocão enfrentará a equipe de Nova Almeida.

O treinador da equipe de Eldorado, Aldeir Martins, acredita que o time está no caminho certo e elogiou o adversário da semifinal. "A equipe de São Pedro é uma equipe certinha também, que mereceu a classificação e os meninos estão tendo o prazer em jogar, alegria e é uma nova experiência para cada um".

Rafael Lucas, treinador de Nova Almeida, disse que sua equipe vai enfrentar um adversário duro na próxima fase. "Sabemos o potencial que Guarapari tem no futebol, a gente vai se preparar, vamos ver o que vai acontecer porque o que importa para nós é o apito final do árbitro e se for da vontade de Deus, estaremos na final".

Marcelinho das Comunidades, um dos idealizadores da Taça, destacou o alto nível em campo neste ano e espera disputas mais acirradas nas próximas fases. "A competição vai afunilando e agora eles começam a brigar pelo primeiro lugar, pois os jogos passam a ser mais decisivos para o campeonato e para a vida deles, porque a Taça é uma grande vitrine", frisou.

Próximos passos

Agora, as equipes classificadas terão a semana completa para se preparar e descansar, já que as semifinais estão marcadas para o dia 7 de dezembro.

MASCULINO São Pedro x Eldorado Perocão x Nova Almeida



Aplicativo da competição

Os detalhes das partidas, classificação, artilharia e mais informações sobre os jogos podem ser conferidos atráves do aplicativo da competição, disponível para iOS e Android.

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Cronograma da Taça EDP das Comunidades 2024 ➣ 07/12 - Semifinal ➣ 08/12 - Disputa pelo 3º lugar ➣ 14/12 - Finais

Premiação

Para as equipes campeãs, a competição vai promover R$ 32 mil em premiações, sendo R$ 16 mil para cada um dos times. Segundo o regulamento previamente apresentado, os valores serão integralmente revertidos para a compra de materiais esportivos como chuteiras, coletes, bolas e demais itens voltados para o desenvolvimento do esporte nas comunidades.

Além disso, os segundos e terceiros lugares vão contar com premiação de medalhas e um kit de uniforme completo para os 22 atletas que disputaram a competição.

Ao mesmo tempo, quem vibra nas arquibancadas não fica de fora dos prêmios, já que, no final da Taça, a torcida mais animada e que promover a confecção de bandeiras, faixas e camisas da forma mais criativa, vai receber o prêmio “Torcida Campeã”, com um churrasco liberado para 100 pessoas.

A Taça EDP das Comunidades