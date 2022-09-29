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Sorteio dos grupos da E-Taça EDP das Comunidades acontece nesta quinta (29)

Evento acontece no auditório da Rede Gazeta, às 19h30. Atuais campeãs, Muquiçaba e São Pedro já estão garantidas como cabeças de chave da competição
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 set 2022 às 06:00

Publicado em 29 de Setembro de 2022 às 06:00

Primeiro final de semana da E-Taça EDP das Comunidades 2021
Rede Gazeta fará a cobertura da E-Taça EDP das Comunidades 2022 Crédito: Thiago Zucatelli
A E-Taça EDP das Comunidades se aproxima e chegou a hora de conhecermos os grupos e os confrontos da competição. Nesta quinta-feira (29), no auditório da Rede Gazeta, às 19h30, acontece o sorteio que definirá os duelos. Ao todo, serão 196 partidas, divididas entre as 32 equipes masculinas e 8 femininas. O torneio acontece entre os dias 8 de outubro e 6 de novembro.
Meninos de até 17 anos e meninas de 20 anos, oriundos das comunidades participantes, utilizarão as dependências da empresa, que sediará a E-Taça EDP em 2022.
Segundo o regulamento da competição, cada equipe contará com nove jogadores e um técnico. As equipes da categoria masculina serão divididas em 8 grupos com 4 equipes cada. Já na categoria feminina, serão 2 grupos com 4 times cada. As atuais campeãs, Muquiçaba e São Pedro, já estão garantidas como cabeças de chave da competição.
A cobertura do evento será feita pelo site agazeta.com.br, que contará com uma página especial só para o torneio. Lá, será possível visualizar matérias sobre os jogos, tabelas, galerias de fotos, o regulamento e histórias de atletas que estarão competindo.
Já no aplicativo Taça das Comunidades, disponível para iOS e Android, o torcedor poderá acompanhar o jogo minuto a minuto, conferir as escalações e estatísticas dos jogadores, histórico dos jogos, notícias e vídeos.

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