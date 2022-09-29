Sorteio dos grupos da E-Taça EDP das Comunidades acontece nesta quinta (29)

Rede Gazeta fará a cobertura da E-Taça EDP das Comunidades 2022 Crédito: Thiago Zucatelli

A E-Taça EDP das Comunidades se aproxima e chegou a hora de conhecermos os grupos e os confrontos da competição. Nesta quinta-feira (29), no auditório da Rede Gazeta, às 19h30, acontece o sorteio que definirá os duelos. Ao todo, serão 196 partidas, divididas entre as 32 equipes masculinas e 8 femininas. O torneio acontece entre os dias 8 de outubro e 6 de novembro.

Meninos de até 17 anos e meninas de 20 anos, oriundos das comunidades participantes, utilizarão as dependências da empresa, que sediará a E-Taça EDP em 2022.

Segundo o regulamento da competição, cada equipe contará com nove jogadores e um técnico. As equipes da categoria masculina serão divididas em 8 grupos com 4 equipes cada. Já na categoria feminina, serão 2 grupos com 4 times cada. As atuais campeãs, Muquiçaba e São Pedro, já estão garantidas como cabeças de chave da competição.

A cobertura do evento será feita pelo site agazeta.com.br, que contará com uma página especial só para o torneio. Lá, será possível visualizar matérias sobre os jogos, tabelas, galerias de fotos, o regulamento e histórias de atletas que estarão competindo.