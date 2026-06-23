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Imposto de Renda

Receita abre consulta ao 2º lote de restituição do IR 2026; veja quem pode receber

Consulta pode ser feita no site da Receita Federal, no aplicativo Meu Imposto de Renda ou pelo eCAC

Publicado em 23 de Junho de 2026 às 10:00

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 jun 2026 às 10:00
SÃO PAULO - A consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2026 será aberta pela Receita Federal nesta terça-feira (23), às 10h. Assim como no primeiro, considerado um superlote, o fisco vai pagar valor recorde de R$ 16 bilhões a cerca de 9,5 milhões de contribuintes. O dinheiro será depositado no dia 30. 
Imposto de renda Marcello Casal JrAgência Brasil
Do total a ser pago, R$ 4.494.204.020,63 serão destinados a contribuintes com prioridade legal, distribuídos da seguinte forma:
  • Idosos acima de 80 anos: 155 mil restituições
  • Idosos entre 60 e 79 anos: 1,1 milhão de restituições
  • Pessoas com deficiência física, mental ou moléstia grave: 106,3 mil restituições
  • Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério: 507,8 mil restituições
Além disso, 7,7 milhões de restituições serão destinadas a contribuintes que não possuem prioridade legal, mas optaram utilizar a declaração pré-preenchida e/ou receber os valores por meio do Pix. Neste lote, os contribuintes não prioritários contemplados são apenas os que optaram pela declaração pré-preenchida e/ou pelo recebimento via Pix.
O pagamento da restituição ocorre quando o contribuinte pagou mais Imposto de Renda do que deveria. No ajuste anual, o fisco devolve a ele o que foi pago a mais. Para isso, ele precisa declarar e informar os valores de rendimentos tributáveis recebidos, pagamentos efetuados que garantem dedução, além de outras informações, como contas bancárias, investimentos, imóveis e dívidas.

Como fazer a consulta à restituição

  • Acesse o site da Receita
  • Na página inicial, vá em "Meu Imposto de Renda"
  • Depois, na aba "Serviços", clique em "Consultar minha restituição"
  • Clique em "Iniciar" e informe número do CPF, data de nascimento
  • Escolha o ano a que se referem os valores, que é 2025
  • Depois, clique em "Sou humano" e, por último, em "Consultar"
  • Será informado se o pagamento da restituição ocorrerá ou não

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