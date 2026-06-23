Receita abre consulta ao 2º lote de restituição do IR 2026; veja quem pode receber

SÃO PAULO - A consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2026 será aberta pela Receita Federal nesta terça-feira (23), às 10h. Assim como no primeiro, considerado um superlote, o fisco vai pagar valor recorde de R$ 16 bilhões a cerca de 9,5 milhões de contribuintes. O dinheiro será depositado no dia 30.
Do total a ser pago, R$ 4.494.204.020,63 serão destinados a contribuintes com prioridade legal, distribuídos da seguinte forma:
- Idosos acima de 80 anos: 155 mil restituições
- Idosos entre 60 e 79 anos: 1,1 milhão de restituições
- Pessoas com deficiência física, mental ou moléstia grave: 106,3 mil restituições
- Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério: 507,8 mil restituições
Além disso, 7,7 milhões de restituições serão destinadas a contribuintes que não possuem prioridade legal, mas optaram utilizar a declaração pré-preenchida e/ou receber os valores por meio do Pix. Neste lote, os contribuintes não prioritários contemplados são apenas os que optaram pela declaração pré-preenchida e/ou pelo recebimento via Pix.
O pagamento da restituição ocorre quando o contribuinte pagou mais Imposto de Renda do que deveria. No ajuste anual, o fisco devolve a ele o que foi pago a mais. Para isso, ele precisa declarar e informar os valores de rendimentos tributáveis recebidos, pagamentos efetuados que garantem dedução, além de outras informações, como contas bancárias, investimentos, imóveis e dívidas.
Como fazer a consulta à restituição
- Acesse o site da Receita
- Na página inicial, vá em "Meu Imposto de Renda"
- Depois, na aba "Serviços", clique em "Consultar minha restituição"
- Clique em "Iniciar" e informe número do CPF, data de nascimento
- Escolha o ano a que se referem os valores, que é 2025
- Depois, clique em "Sou humano" e, por último, em "Consultar"
- Será informado se o pagamento da restituição ocorrerá ou não