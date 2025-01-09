Veja calendário de pagamento do Bolsa Família em 2025

O PBF beneficia famílias de baixa renda que recebem um valor inferior a R$218 por pessoa. O programa concede R$142 por integrante da família e, caso a soma fique abaixo de R$600, é incluído um benefício complementar para que o montante seja alcançado. Este valor pode variar dependendo do número de crianças em uma casa ou se há gestantes na família.