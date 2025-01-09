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Veja calendário de pagamento do Bolsa Família em 2025

Neste ano, primeiras parcelas do benefício começarão a ser pagas entre os dias 20 e 31 de janeiro; confira datas
Gabriela Maia

Gabriela Maia

Publicado em 

09 jan 2025 às 11:30

Publicado em 09 de Janeiro de 2025 às 11:30

Cartão do bolsa família
O pagamento é feito de forma escalonada nos últimos 10 dias úteis do mês Crédito: Agência Brasil
Beneficiários do Programa Bolsa Família (PBF) vão receber as primeiras parcelas do auxílio entre os dias 20 e 31 de janeiro. Os pagamentos acontecem todos os meses e as datas de recebimento dependem do último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Os inscritos que possuem o número 1 (um) como dígito final são os primeiros a receberem o valor. Em seguida, o pagamento é feito para os que possuem o 2 (dois) como último número e, assim sucessivamente, até o chegar ao 0 (zero). Os depósitos são feitos de forma escalonada nos 10 últimos dias úteis de cada mês.
O PBF beneficia famílias de baixa renda que recebem um valor inferior a R$218 por pessoa. O programa concede R$142 por integrante da família e, caso a soma fique abaixo de R$600, é incluído um benefício complementar para que o montante seja alcançado. Este valor pode variar dependendo do número de crianças em uma casa ou se há gestantes na família. 
O Bolsa Família é um programa social do governo federal, administrado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, para diminuir os índices de pobreza e miséria para as populações que vivem em situação de pobreza e de baixa renda. 

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