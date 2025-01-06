Taxa do MEI muda com o novo salário mínimo; veja novo valor

Os microempreendedores individuais (MEIs) terão mudança na taxa que precisam pagar à Previdência Social. A alteração deve-se ao novo salário mínimo, reajustado de R$ 1.412 para R$ 1.518 desde 1º de janeiro.

Esses profissionais pagam 5% de contribuição sobre o piso nacional mais o imposto relativo ao tipo de atividade, se é de comércio, indústria, serviços ou transporte. Com o reajuste, o valor sobe para R$ 75,90. Em 2024, foi de R$ 70,60.

O salário mínimo é o valor mínimo mensal que um cidadão pode ganhar no país enquanto exerce atividade remunerada. Ele também é a base para o pagamento de benefícios previdenciários, assistenciais e trabalhistas do governo federal.

Notas de dinheiro, cédulas de Real Crédito: Reprodução

A fórmula de reajuste do salário mínimo mudou, mas segue garantindo aumento real -acima da inflação. A nova regra prevê que o ganho real siga ligado ao crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) de dois anos antes, mas não poderá superar a expansão real do arcabouço -que oscila entre 0,6% e 2,5% ao ano.