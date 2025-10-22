Inovação

Tá no Lucro transmite painel sobre negócios, tendências e investimentos do InsightES

A participação da editoria no evento, nesta quinta-feira (23), será ao lado de especialistas sobre investimentos e finanças

A terceira edição do InsightES apresenta painéis e palestras com diferentes temas Crédito: Arthur Louzada

O maior evento com foco em cultura de inovação Espírito Santo, o InsightES, terá a participação da editoria Tá no Lucro, de A Gazeta, em seu terceiro dia de realização. Com o tema “Negócios - Tendências, Desafios e Oportunidades”, o painel vai ser debatido por especialistas em investimentos. A apresentação acontece nesta quinta-feira (23), a partir das 15h, na sede da Rede Gazeta, em Vitória.

O painel vai contar com a líder da XP Investimentos no Estado, Cecília Perini; o coordenador do Projeto Connect da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES), André Spalenza, além de João Bosco Pinto Filho (beOn Claro) e Marcos Guimarães (Speach). O painel terá a mediação da editora de A Gazeta e uma das idealizadoras do Tá no Lucro, Mikaella Campos.

A palestra vai debater o cenário de investimento no Espírito Santo, abordando as chances dos investidores, dificuldades do meio financeiro e os caminhos para quem quer começar a investir. Para atingir um público ainda maior, o painel será transmitido ao vivo pelo site, no canal do Youtube e também nas redes sociais de A Gazeta, na quinta-feira (23), às 15h10.

Para a gerente de inovação da Rede Gazeta, Patricia Lino, o InsightES é um meio de colaborar com o desenvolvimento da inovação no Estado. “A cada dia, o evento vem trazendo mais pessoas, envolvendo mais funcionários, porque a gente permanece com o objetivo de fazer um evento focado em cultura de inovação. E também dentro da rede, nos apoiando no nosso propósito, que é colaborar com o desenvolvimento e o fortalecimento do Espírito Santo. Então, todos os temas, todas as palestras, todas as discussões são com esse foco”, afirma.

Este ano, o evento foi dividido em três dias de programação e terá ao todo 44 convidados em todas as palestras, para abranger um público maior e mais temas de interesse do ecossistema de inovação. “Quando a gente fala de inovação, tem muitos temas. Por isso, a gente entendeu que um dia só de evento era pouco para trazer todo o tamanho e a dimensão de conteúdo que a gente queria fazer”, explica Patrícia.

Programação completa

23/10/2025 (quinta-feira) | Pilar NEGÓCIOS: 15h às 21h

15h - Abertura Oficial com Gabriel Moura (Rede Gazeta)

15h10 - Painel Tá no Lucro: Negócios - Tendências, Desafios e Oportunidades com André Spalenza (Connect - Fecomércio), Cecília Perini (XP Investimentos), João Bosco Pinto Filho (beOn Claro) e Marcos Guimarães (Speach) - Mediação: Mikaella Campos (Rede Gazeta)

16h10 - Painel: Como desenvolver um modelo de negócios escalável com clareza e propósito com Fábio Bittencourt Daniel (ABMEN), José Mauro Barros (ABMEN), Murilo Carvalho (Luma Ensino) e Rânik Guidolini (Lume Robótics) - Mediação: Elaine Silva (Rede Gazeta)

1 7h10 - Painel: Ecossistemas capixabas à serviço da Inovação com Eurípedes Pedrinha (Sebrae), Gabriel Torobay (TecVitória), Geisiane Leão (Findeslab) e Michele Janovik (Base 27) - Mediação: Léo Fraga (Fonte Hub)

18h10 - Palestra do capital à transformação: lições do FUNSES1 para empreender e escalar com Luis Felipe Carvalho (AEVO) e Marcelo Wolowski (Quartzo Capital)

18h50 - Painel: Economia da Influência: tendências e oportunidades com Mari Lima (VIU - Rede Globo) e Thayná Bahia (Rede Gazeta) - Mediação: Philipe Ferreira (Rede Gazeta)

19h50 - Palestra: A Inovação e a Reinvenção do Futuro com Gui Rangel (Futurista e Top Voice Latin America 2025)

