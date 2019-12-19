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Investimentos

Suzano planeja construir fábrica de papel no Sul do ES

Projeto está entre os investimentos que deverão ser anunciados nesta quinta-feira pela Suzano e pelo governo do Estado

Publicado em 18 de Dezembro de 2019 às 22:02

Públicado em 

18 dez 2019 às 22:02
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Vista aérea da unidade da Suzano em Aracruz Crédito: Divulgação
A Suzano planeja fazer um investimento bilionário no Estado, com a construção de uma fábrica de papel no Sul capixaba, modernização da planta industrial de Aracruz, expansão portuária, além de prever melhorias na área ambiental.
Esses projetos deverão ser detalhados nesta quinta-feira (19) por executivos da companhia, que vão participar de evento no Palácio Anchieta, em Vitória, com o governador do Estado, Renato Casagrande (PSB).
A nova fábrica deverá produzir papel higiênico, papel toalha e outros itens dentro da linha chamada de tissue. Sobre a indústria de celulose já existente, há a expectativa de que a Suzano modernize a planta do Norte, aumentando a sua produtividade. Também são esperadas obras em Portocel, conforme revelaram fontes.
A reportagem não teve acesso ao volume de recursos de cada negócio, mas considerando o aviso de pauta enviado pelo governo do Estado na noite desta quarta-feira à imprensa, os investimentos que serão tratados no Palácio são da ordem de R$ 1 bilhão.
“O Espírito Santo receberá R$ 1 bilhão de investimentos e melhorias ambientais”, diz um trecho do material enviado pela assessoria do governo, deixando no ar se essas melhorias ambientais teriam relação com a fábrica de bio-óleo, que é um projeto da Suzano para a produção de biocombustível, ou se fazem parte do próprio projeto de modernização das unidades.
As novidades são fruto, ainda segundo o comunicado oficial, da lei que regula o uso de créditos de ICMS pelas empresas exportadoras do Estado. A legislação - aprovada em junho deste ano - prevê que as companhias que enviam seus produtos para o exterior possam utilizar os créditos de ICMS acumulados na compra de equipamentos e na negociação para pagamentos de impostos e multas. Ela condiciona ainda que, para uma empresa usufruir desse mecanismo, é preciso apresentar um plano de investimentos ao Executivo.

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Na época da aprovação da lei, a coluna chegou a publicar que essa iniciativa do governo capixaba poderia destravar mais de R$ 1 bilhão em investimentos e que um dos principais projetos que eram esperados para deslanchar era justamente o da fábrica de papel da Suzano, podendo inclusive acontecer em um município do Sul capixaba.
Ainda na ocasião, uma fonte declarou que “a partir do anúncio, a operação deveria levar aproximadamente dois anos e meio para iniciar” e que seriam gerados cerca de 1.500 empregos diretos e outros 3 mil indiretos.
Outro sinal de que a companhia estava disposta a ampliar sua atuação no Espírito Santo foi dado em maio deste ano, quando o então gerente de Relações Governamentais e Comunicação da Suzano, Pedro Torres, falou sobre o futuro da empresa após a fusão com a Fibria, que aconteceu em março de 2018.
“A fusão da Fibria com a Suzano traz mais uma possibilidade que não existia antes aqui, que é o negócio papel. Uma das vantagens é que temos 100% da matéria-prima, diferente dos nossos concorrentes que precisam comprar no mercado”, declarou à época ao citar que a crescente demanda da China por papel criava grandes oportunidades no setor.

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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