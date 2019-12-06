Supermercado em Guarapari tem prejuízo de mais de R$ 8 milhões

Representantes do Supermercado Santo Antônio em entrevista coletiva à imprensa. No centro da imagem o proprietário Jorge Zouain Crédito: Beatriz Seixas

Estoque praticamente zerado, débitos junto a fornecedores que ultrapassam R$ 8 milhões, 739 protestos de dívidas em cartório e queda de 80% nas vendas de novembro deste ano na comparação com o mesmo mês de 2018.

Por cerca de quatro meses a DX foi a responsável pela gestão do negócio. Mas no último dia 28 de novembro, o proprietário do Santo Antônio, Jorge Zouain, conseguiu na Justiça uma liminar que o deu o direito de reassumir a empresa . O processo corre em segredo de Justiça, mas a decisão levou em conta, segundo o próprio Zouain, o descumprimeto de cláusulas do contrato.

Veja Também Dono de supermercado em Guarapari conta como foi enganado na venda de lojas

Após retomar o negócio, Jorge Zouain afirma que encontrou uma empresa “dilapidada”, sem crédito e com baixíssimo nível de mercadorias tanto nas lojas quanto no estoque. Ele diz também que a gestão anterior deixou um grande passivo em dívidas junto a fornecedores e empregados.

Na tarde desta sexta-feira (06), o proprietário e representantes do Santo Antônio deram uma coletiva à imprensa, no local onde funciona o centro de distribuição, que hoje encontra-se totalmente vazio. Na ocasião, o advogado Rafael Zouain explicou que assim que a rede retomou o controle do negócio foi contratada uma auditoria externa para auxiliar na identificação dos prejuízos que, segundo ele, foram deixados pela gestão de Creso Suerdieck Dourado.

Centro de distribuição dos supermercados Santo Antônio está sem mercadorias Crédito: Beatriz Seixas

“Temos alguns dados preliminares. Há uma auditoria contábil e financeira tomando pé de tudo para que possamos fazer um levantamento criterioso de todo o passivo, de todos os problemas fiscais e financeiros que decorreram dessa gestão. A gente tinha em espécie, em dinheiro do estoque no início da gestão (deixada para a DX), R$ 6,14 milhões. Hoje, contando lojas, fornecedores etc, a gente está com R$ 2,3 milhões. E quando a gente fala em valores não é de venda, é valor de compra. Esse valor dobra muitas vezes e até mais a depender da margem de cada produto. Então, a gente tem esse valor apurado preliminarmente. Isso pode ser ainda maior. Tem muito trabalho pela frente e muita coisa para apurar", ponderou o advogado.

Outro dado apresentado por Rafael Zouain foram os números do faturamento do supermercado. Em novembro de 2019, as vendas representaram um quinto do que foi arrecadado no mesmo período de 2018. Já em relação aos débitos com fornecedores ele explicou que a auditoria indica, neste primeiro momento, que no período em que a DX Group esteve à frente do negócio ela deixou de pagar cerca de R$ 8 milhões às empresas que fornecem mercadorias para a rede.

"Além disso, de agosto até sexta-feira passada (29), foram 739 protestos no cartório de protestos de Guarapari. (Antes disso), o Santo Antônio nunca teve protesto em seu nome em 54 anos. Sempre honrou com seus compromissos" Rafael Zouain - Advogado do Supermercado Santo Antônio

Fora os débitos já identificados, a gestão da família Zouain ainda está tentando apurar as dívidas trabalhistas. No período em que a administração da empresa esteve nas mãos da DX, mais de 70 funcionários foram demitidos, mas não chegaram a receber as verbas rescisórias. Também foram identificados o não recolhimento do FGTS e do INSS.

De acordo com Jorge Zouain, o objetivo é quitar todas as dívidas tanto com os empregados desligados quanto com os fornecedores. Mas, por enquanto, ele não deu detalhes de quando isso vai acontecer, já que primeiro precisa fazer um diagnóstico completo dos prejuízos e reorganizar a empresa.

Jorge Zouain Crédito: Carlos Alberto Silva | A Gazeta

“Gostaria de dizer que tomamos a posse e vamos dar continuidade, voltar aos trabalhos. Estamos ressuscitando das cinzas. Com garra, luta e coragem, vamos subir novamente e assumir o espaço do Santo Antônio”, afirmou o proprietário que, em vários momentos da entrevista, se emocionou.

Quando foi questionado se ele considera ter sido vítima de um golpe, ele preferiu não culpar ninguém nominalmente. “Não posso dizer que é golpe, sei que aconteceu que a gente não está recebendo”, afirmou Zouain ao relatar que recebeu apenas duas prestações do pagamento pela venda do negócio, que previa muitas outras parcelas, embora não tenha detalhado quantas.

Supermercados Santo Antônio, em Guarapari Crédito: Carlos Alberto Silva

CONFIRA A ENTREVISTA EXCLUSIVA COM O PROPRIETÁRIO DO SANTO ANTÔNIO, JORGE ZOUAIN