Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Startup americana fecha negócio com empresa capixaba do setor de saúde
Inovação

Startup americana fecha negócio com empresa capixaba do setor de saúde

A startup do Vale do Silício Luma Health iniciou expansão no Brasil por Vitória

Publicado em 28 de Fevereiro de 2020 às 05:00

Públicado em 

28 fev 2020 às 05:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Startup do Vale do Silício está em negociação com empresas capixabas do setor da saúde Crédito: Pixabay
A startup americana Luma Health fechou negócio com uma empresa capixaba do ramo da saúde. Além dela, outras três companhias locais fizeram parcerias com a startup do Vale do Silício, na Califórnia, e vão passar a utilizar a plataforma desenvolvida por ela.
O representante da marca no Brasil, Sergio Schirmer, explica que a Luma oferece um sistema que conecta paciente a médicos e clínicas. Segundo ele, por meio dessa ferramenta, facilitada pela inteligência artificial, é possível ter um acompanhamento do pré ao pós consulta, melhorando o atendimento ao cliente, otimizando processos, reduzindo custos e aumentando a receita para as empresas.
Ele cita que nos Estados Unidos as companhias que adotaram a plataforma conseguiram ter uma redução de 79% nas desistências e faltas de paciente a consultas.

Veja Também

Conheça cinco startups inovadoras comandadas por mulheres no ES

ESCOLHA 

Vitória será o primeiro local fora dos Estados Unidos a receber o negócio. A escolha da montagem do escritório, de acordo com Schirmer, está relacionada à boa localização da capital capixaba, à qualidade de vida da cidade e ao acesso mais facilitado à mão de obra qualificada.
"Estamos conversando com clínicas, consultórios, médicos e planos de saúde e vamos desenvolver aqui esse projeto-piloto da Luma no Brasil. Após as primeiras definições, vamos iniciar o processo de integração do nosso sistema com os das empresas"
Sergio Schirmer - Representante da Luma Health no Brasil
Essa etapa deverá levar cerca de dois meses. Se o processo de integração for bem-sucedido, o negócio deverá começar a ganhar escala nacional.
Profissionais da Luma Health Crédito: Luma Health/Divulgação

Veja Também

"A inovação é sobrevivência": fórum discute gestão e novos negócios

Mudanças no setor da saúde acendem alerta para concentração do mercado

Grupo Meridional compra maternidade do ES e prevê novas aquisições

Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

Tópicos Relacionados

beatriz seixas Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Batata-doce: 5 formas de consumir e aproveitar os seus benefícios
Filha vestida de noiva realiza sonho de pai internado em Guaçuí
Noiva surpreende pai internado e realiza sonho antes de devolver vestido no ES
Imagem de destaque
Almoço saudável: 5 receitas com ovo ricas em proteínas e fáceis de fazer

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados