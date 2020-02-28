Startup americana fecha negócio com empresa capixaba do setor de saúde

Startup do Vale do Silício está em negociação com empresas capixabas do setor da saúde Crédito: Pixabay

A startup americana Luma Health fechou negócio com uma empresa capixaba do ramo da saúde. Além dela, outras três companhias locais fizeram parcerias com a startup do Vale do Silício, na Califórnia, e vão passar a utilizar a plataforma desenvolvida por ela.

O representante da marca no Brasil, Sergio Schirmer, explica que a Luma oferece um sistema que conecta paciente a médicos e clínicas. Segundo ele, por meio dessa ferramenta, facilitada pela inteligência artificial, é possível ter um acompanhamento do pré ao pós consulta, melhorando o atendimento ao cliente, otimizando processos, reduzindo custos e aumentando a receita para as empresas.

Ele cita que nos Estados Unidos as companhias que adotaram a plataforma conseguiram ter uma redução de 79% nas desistências e faltas de paciente a consultas.

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ESCOLHA

Vitória será o primeiro local fora dos Estados Unidos a receber o negócio. A escolha da montagem do escritório, de acordo com Schirmer, está relacionada à boa localização da capital capixaba, à qualidade de vida da cidade e ao acesso mais facilitado à mão de obra qualificada.

"Estamos conversando com clínicas, consultórios, médicos e planos de saúde e vamos desenvolver aqui esse projeto-piloto da Luma no Brasil. Após as primeiras definições, vamos iniciar o processo de integração do nosso sistema com os das empresas" Sergio Schirmer - Representante da Luma Health no Brasil

Essa etapa deverá levar cerca de dois meses. Se o processo de integração for bem-sucedido, o negócio deverá começar a ganhar escala nacional.