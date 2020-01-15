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Carnaval de Vitória

"Só vai dar maluco pulando na água", diz leitor sobre folia na Beira-Mar

O colunista Leonel Ximenes informou em primeira mão que o carnaval de Vitória deste ano vai sair da Avenida Jerônimo Monteiro para ocupar oficialmente a Beira-Mar, no Centro. Decisão dividiu leitores

Publicado em 15 de Janeiro de 2020 às 11:57

Públicado em 

15 jan 2020 às 11:57

Colunista

Carnaval na Beira-Mar com Regional da Nair, em 2019 Crédito: Fábio Vicentini
Foi um verdadeiro carnaval de comentários na notícia, dada em primeira mão pelo colunista Leonel Ximenes, de que o carnaval de Vitória ocupará oficialmente a Beira-Mar, no trecho entre o armazém da Codesa, ao lado do antigo aquaviário, até a Curva do Saldanha. A decisão tira os festejos da Avenida Jerônimo Monteiro.

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Como era de se esperar, não houve consenso entre os leitores que se manifestaram no perfil de A Gazeta no Twitter e no Facebook. Os que aplaudiram a decisão destacaram primeiramente a paisagem da Baía de Vitória como um atrativo para a folia. Já os que discordaram reclamaram principalmente da falta de sombra na avenida e do risco de o mar virar a lixeira da festa. Veja abaixo alguns comentários.
Só vai dar maluco pulando na água kkkkkk (@GsMenor)
Ficará mais bonito e atrapalhará menos o trânsito. Ficaria show o sambódromo lá também, com arquibancadas flutuantes na Baía de Vitória. (Arthur Bastos Lien)
Povo maluco, pelo menos antes tinha a sombra da Praça Costa Pereira, na Avenida Beira-Mar o calor é insuportável, não tem muitas árvores, todos os anos falam sobre "movimentar o Centro de Vitória", mas na real estão acabando com o Centro, comércio fechando, daqui a pouco não vai ter o Viradão, não vai ter eventos na praça. (Jéssica Silva)
Gostei, apesar de que aquele cenário do Centro é lindo. Espero que tenha muitos banheiros químicos pro mar não virar privada. (@joseribeirohm)
Transferir o carnaval para o Sambão do povo descaracteriza o carnaval típico de blocos que deve ocupar as RUAS. Os órgãos públicos precisam é viabilizar isso com planejamento relacionado à segurança, logística, limpeza, iluminação etc. Viva o carnaval!! (Andreia Formentini)
Agora vão reclamar porque vai fazer barulho na Beira-Mar! Aí quando acabarem de vez com as festanças vão dizer "ô tempo bom que não volta mais"!! (Eduardo Scapin)
Os moradores querem matar a gente por insolação... (@ihcacete)
As pessoas vão pra Salvador, Rio de Janeiro, o dia todo no sol e é uma beleza, mas em Vitória tem que ser na sombra.... Aiai ? depois não sabem por que Vitória é considerada roça. (Vanessa Silva)
Muito sol na cabeça, prefeitura dando um total de 10 banheiro químicos e dizendo que fez sua parte, zero lixeiras pela cidade e falando sobre o lixo que o folião deixa pra trás, etc. Nossa, realmente muito bom, tão de parabéns! Quando será que vão investir no carnaval de verdade, como as outras capitais e cidades grandes país afora? (Leilane Andrade)
Parabéns, dou só este ano pro carnaval de Vitória morrer. :) (@faxeti)
Já prevejo esse povo caindo nessa água kkkkkkkkkkk ó só (@LuizaCunha14)
Concordo, não vai atrapalhar o trânsito... a gente que trabalha direto não vai ter tanto transtorno, ficando quase três horas no trânsito. Deus me livre! (Fernanda Rosa)
Atrapalha a circulação das linhas de ônibus via Beira-Mar. Nos domingos os motoristas da linha 561 que são ônibus articulados têm dificuldades de acessar a Beira-Mar entrando em um monte de rua estreita. (Beatriz Alencar Sanches)
Aos foliões: favor não jogar lixo na Baía de Vitória. O meio ambiente agradece. (Juliano Oliveira)
Com horário para iniciar e terminar, eu acho que vai ser melhor mesmo, os banheiros químicos não podem ser poucos ao longo do percurso, quem sabe um carnaval com trio seria também melhor. (Mauro Domingos Pereira)
Por que não faz a festa no Sambão do Povo? Lá não atrapalha ninguém, nem moradores e nem o trânsito. (Mauricio Paiva)
Lindo com o mar de decoração. E eu bem longe. (Ana Grazziotti)
Já deveriam ter mudado pra Beira-Mar há muito tempo... (Jesse James)

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