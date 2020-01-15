"Só vai dar maluco pulando na água", diz leitor sobre folia na Beira-Mar

Carnaval na Beira-Mar com Regional da Nair, em 2019 Crédito: Fábio Vicentini

Foi um verdadeiro carnaval de comentários na notícia, dada em primeira mão pelo colunista Leonel Ximenes, de que o carnaval de Vitória ocupará oficialmente a Beira-Mar , no trecho entre o armazém da Codesa, ao lado do antigo aquaviário, até a Curva do Saldanha. A decisão tira os festejos da Avenida Jerônimo Monteiro.

Veja Também Carnaval de Vitória corre o risco de deixar a Avenida Jerônimo Monteiro

A Gazeta no Como era de se esperar, não houve consenso entre os leitores que se manifestaram no perfil deno Twitter e no Facebook . Os que aplaudiram a decisão destacaram primeiramente a paisagem da Baía de Vitória como um atrativo para a folia. Já os que discordaram reclamaram principalmente da falta de sombra na avenida e do risco de o mar virar a lixeira da festa. Veja abaixo alguns comentários.

★

Só vai dar maluco pulando na água kkkkkk (@GsMenor)

★

Ficará mais bonito e atrapalhará menos o trânsito. Ficaria show o sambódromo lá também, com arquibancadas flutuantes na Baía de Vitória. (Arthur Bastos Lien)

★

Povo maluco, pelo menos antes tinha a sombra da Praça Costa Pereira, na Avenida Beira-Mar o calor é insuportável, não tem muitas árvores, todos os anos falam sobre "movimentar o Centro de Vitória", mas na real estão acabando com o Centro, comércio fechando, daqui a pouco não vai ter o Viradão, não vai ter eventos na praça. (Jéssica Silva)

★

Gostei, apesar de que aquele cenário do Centro é lindo. Espero que tenha muitos banheiros químicos pro mar não virar privada. (@joseribeirohm)

★

Transferir o carnaval para o Sambão do povo descaracteriza o carnaval típico de blocos que deve ocupar as RUAS. Os órgãos públicos precisam é viabilizar isso com planejamento relacionado à segurança, logística, limpeza, iluminação etc. Viva o carnaval!! (Andreia Formentini)

★

Agora vão reclamar porque vai fazer barulho na Beira-Mar! Aí quando acabarem de vez com as festanças vão dizer "ô tempo bom que não volta mais"!! (Eduardo Scapin)

★

Os moradores querem matar a gente por insolação... (@ihcacete)

★

As pessoas vão pra Salvador, Rio de Janeiro, o dia todo no sol e é uma beleza, mas em Vitória tem que ser na sombra.... Aiai ? depois não sabem por que Vitória é considerada roça. (Vanessa Silva)

★

Muito sol na cabeça, prefeitura dando um total de 10 banheiro químicos e dizendo que fez sua parte, zero lixeiras pela cidade e falando sobre o lixo que o folião deixa pra trás, etc. Nossa, realmente muito bom, tão de parabéns! Quando será que vão investir no carnaval de verdade, como as outras capitais e cidades grandes país afora? (Leilane Andrade)

★

Parabéns, dou só este ano pro carnaval de Vitória morrer. :) (@faxeti)

★

Já prevejo esse povo caindo nessa água kkkkkkkkkkk ó só (@LuizaCunha14)

★

Concordo, não vai atrapalhar o trânsito... a gente que trabalha direto não vai ter tanto transtorno, ficando quase três horas no trânsito. Deus me livre! (Fernanda Rosa)

★

Atrapalha a circulação das linhas de ônibus via Beira-Mar. Nos domingos os motoristas da linha 561 que são ônibus articulados têm dificuldades de acessar a Beira-Mar entrando em um monte de rua estreita. (Beatriz Alencar Sanches)

★

Aos foliões: favor não jogar lixo na Baía de Vitória. O meio ambiente agradece. (Juliano Oliveira)

★

Com horário para iniciar e terminar, eu acho que vai ser melhor mesmo, os banheiros químicos não podem ser poucos ao longo do percurso, quem sabe um carnaval com trio seria também melhor. (Mauro Domingos Pereira)

★

Por que não faz a festa no Sambão do Povo? Lá não atrapalha ninguém, nem moradores e nem o trânsito. (Mauricio Paiva)

★

Lindo com o mar de decoração. E eu bem longe. (Ana Grazziotti)

★