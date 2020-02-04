Silva ensaia com Elba Ramalho em Trancoso para show em Vitória

Com o enorme sucesso das primeiras edições, o Bloco do Silva retorna a Vitória entrando definitivamente para o calendário do carnaval capixaba. Desta vez, o cantor Silva recebe a cantora Elba Ramalho nesta sexta-feira (7), no Ilha Shows, em Vitória. Recentemente, o cantor esteve em Trancoso com Elba e ensaiaram algumas músicas, além de ter participado da primeira edição do “Elba Convida 2020”, ao lado de Gilmelandia, Tiago Abravanel e Mariana Rios.
Após o show em Vitória, Silva cumprirá uma maratona de shows de carnaval em Salvador, Brasilia, no Camarote Rio, na Sapucaí, e Fortaleza.
LANÇAMENTO DE LIVRO
OPEN HOUSE
No próximo dia 8 de fevereiro, o Grupo Buaiz, representado por Mariana e Americo Buaiz Filho, e os empresários Júnior Cardoso e Luciano Gani, cortarão a faixa simbólica de inauguração do novo campus da Escola Americana de Vitória (EAV). O Open House, que marca o início oficial das operações da EAV em Bento Ferreira, acontecerá a partir das 9h30, com a participação dos pais fundadores da instituição. Eles também participarão do grande momento de abertura da unidade para a visitação de autoridades e convidados.
FESTA
NA PASSARELA DO SAMBA
Luiz Paulo Vellozo Lucas comanda uma ala dos amigos e colaboradores do Instituto Jones dos Santos Neves no desfile da Piedade, a primeira a desfilar no sábado (15), no Sambão do Povo.
ALMOÇO ENTRE AMIGAS
Dalva Carone recebe amigas de longa data para almoço nesta quinta-feira (6), em sua casa na Aldeia, em Guarapari.
CINEMA
CASAMENTO EM 2021
Nora de Jônice Tristão, Laura Tristão prepara o casamento da filha Bianca, marcado para abril de 2021. "Depois da festa de Jônice, a próxima festa da família é o casamento da minha caçula", diz.
ELEGANTES
FOLIA DE CAMAROTE
Claudia e Justino Mameri vão assistir aos desfiles do Carnaval de Vitória do camarote Zig Zag.
ALDEIA
BLOGUEIRAS DO BEM
Dez mães blogueiras uniram esforços em nome da solidariedade: vem aí o Bazar Influência do Bem, na qual 100% da renda arrecadada será revertida para as vítimas das chuvas na região Sul do Espírito Santo. O evento vai acontecer entre os dias 7 e 9 de fevereiro (sexta a domingo), na loja localizada no segundo piso do Shopping Vitória, em frente à Casa Bauducco.
"Formei um grupo ano passado chamado ‘Além da Maternidade’, somos todas blogueiras e mães e falamos de vários assuntos em nossos blogs. Nos comovemos muito com a situação das pessoas que perderam tudo com as enchentes no Estado e sentimos necessidade de fazer algo a mais por elas. Veio então a ideia do bazar. Assim, ao mesmo tempo que as pessoas podem comprar algo de seu interesse, elas estarão ajudando”, diz Grazieli Esposti, umas das idealizadoras do evento.