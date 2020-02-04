Silva ensaia com Elba Ramalho em Trancoso para show em Vitória

Gilmelândia, Silva, Elba Ramalho e Mariene de Castro Crédito: Divulgação

Bloco do Silva retorna a Vitória entrando definitivamente para o calendário do carnaval capixaba. Desta vez, o cantor Elba Ramalho nesta sexta-feira (7), no Ilha Shows, em Vitória. Recentemente, o cantor esteve em Trancoso com Elba e ensaiaram algumas músicas, além de ter participado da primeira edição do “Elba Convida 2020”, ao lado de Gilmelandia, Tiago Abravanel e Mariana Rios. Com o enorme sucesso das primeiras edições, oretorna a Vitória entrando definitivamente para o calendário do carnaval capixaba. Desta vez, o cantor Silva recebe a cantoranesta sexta-feira (7), no Ilha Shows, em Vitória.Recentemente,esteve em Trancoso com Elba e ensaiaram algumas músicas, além de ter participado da primeira edição do “Elba Convida 2020”, ao lado de

Após o show em Vitória, Silva cumprirá uma maratona de shows de carnaval em Salvador, Brasilia, no Camarote Rio, na Sapucaí, e Fortaleza.

LANÇAMENTO DE LIVRO

Leticia Matrak, a autora Flaviane Brandemberg e Helena Galvêas: lançamento do livro “Sexo e Sexualidade Na Ponta da Língua”, Crédito: Mônica Zorzanelli

OPEN HOUSE

No próximo dia 8 de fevereiro, o Grupo Buaiz, representado por Mariana e Americo Buaiz Filho, e os empresários Júnior Cardoso e Luciano Gani, cortarão a faixa simbólica de inauguração do novo campus da Escola Americana de Vitória (EAV). O Open House, que marca o início oficial das operações da EAV em Bento Ferreira, acontecerá a partir das 9h30, com a participação dos pais fundadores da instituição. Eles também participarão do grande momento de abertura da unidade para a visitação de autoridades e convidados.

FESTA

Helvia e Marcos Abaurre: na festa de Jônice Tristão, na Aldeia Crédito: Mônica Zorzanelli

NA PASSARELA DO SAMBA

Luiz Paulo Vellozo Lucas comanda uma ala dos amigos e colaboradores do Instituto Jones dos Santos Neves no desfile da Piedade, a primeira a desfilar no sábado (15), no Sambão do Povo.

ALMOÇO ENTRE AMIGAS

Dalva Carone recebe amigas de longa data para almoço nesta quinta-feira (6), em sua casa na Aldeia, em Guarapari.

CINEMA

Alessandre Motta Rios, Lucia Caus, Larissa Delbone e Wellington Fernando Ramos: na sessão final do 26º Festival de Cinema de Vitória Itinerante, em Manguinhos. Crédito: Sérgio Cardoso - Acervo Galpão IBCA

CASAMENTO EM 2021

Nora de Jônice Tristão, Laura Tristão prepara o casamento da filha Bianca, marcado para abril de 2021. "Depois da festa de Jônice, a próxima festa da família é o casamento da minha caçula", diz.

ELEGANTES

Denise Giestas, Rachel Coser e Ada Mota: na festa de 90 anos de Jônice Tristão Crédito: Mônica Zorzanelli

FOLIA DE CAMAROTE

Claudia e Justino Mameri vão assistir aos desfiles do Carnaval de Vitória do camarote Zig Zag.

ALDEIA

Bruno e Andreia Giestas: na noite de Jônice Tristão Crédito: Mônica Zorzanelli

BLOGUEIRAS DO BEM

Dez mães blogueiras uniram esforços em nome da solidariedade: vem aí o Bazar Influência do Bem, na qual 100% da renda arrecadada será revertida para as vítimas das chuvas na região Sul do Espírito Santo. O evento vai acontecer entre os dias 7 e 9 de fevereiro (sexta a domingo), na loja localizada no segundo piso do Shopping Vitória, em frente à Casa Bauducco.