Serra tem prejuízo de R$ 1,6 milhão com roubo de fios

Postes de iluminação na BR 101 na Serra: gatunos estão roubando os fios subterrâneos. Crédito: Gazeta Online

O prejuízo com a reposição de fios de iluminação pública furtados na Serra já passou de R$ 1,6 milhão. Esse montante daria para construir, por exemplo, uma supercreche no município com capacidade para atender, aproximadamente, 300 crianças.

De volta ao atraso

A prefeitura já repôs quase 20 mil metros de cabos elétricos em redes subterrâneas e aéreas este ano. Por causa dos constantes roubos, parte da fiação subterrânea da BR 101, ES 010 e Rodovia Audifax Barcelos está sendo suspensa, deixando a paisagem mais feia.

Ler é libertar-se

Em tempos sombrios de fechamento de livrarias, a coluna saúda a inauguração da Don Quixote, na Praia do Canto. Vida longa!

Ler é libertar-se 2

De quinta a sábado, no Centro Cultural Frei Civitella, em Campo Grande, será realizada a 1ª Feira Literária de Cariacica, a Flicari.

De olho na 101

Os deputados que formam a Comissão Externa de Fiscalização da BR 101 repassaram ontem aos futuros parlamentares da bancada federal capixaba as demandas para 2019.

De olho nos faltosos

Dos novos deputados, apenas Da Vitória (PPS) compareceu à reunião, na Findes. O deputado Manato (PSL) disse que representou a sua mulher, a deputado eleita Dra. Soraya (PSL).

De olho no pedágio

E em maio do ano que vem tem aumento da tarifa do pedágio.

Recepcionando

O presidente da Câmara de Vitória, Vinícius Simões (PPS), contratou uma empresa terceirizada para atuar na recepção da Casa. O valor: R$ 141 mil por um contrato de 12 meses.

Aliado por perto

Amigos de longa data, o militante socialista Juarez Vieira vai trabalhar na assessoria direta do governador Casagrande a partir do ano que vem.

Lá como cá

A Prefeitura do Rio culpou a maré alta pelo alagamento e o caos no trânsito da cidade após a chuva. Poderiam aproveitar e fazer um lei proibindo a maré subir duas vezes por dia.

A ação

Na semana passada, a Secretaria de Meio Ambiente de Vitória, com apoio da Marinha e da PF, autuou dois barcos por pesca irregular e documentação inidônea.

Vivam as tartarugas!

Duas redes foram apreendidas – uma de arrasto e outra de espera –, mas o melhor foi o salvamento de duas tartarugas que agonizavam em uma dessas armadilhas.

O consumidor agradece

Em Nova Venécia, um posto estava vendendo gasolina a R$ 3,99 no último fim de semana.

Depois do vinho

Casagrande vai tomar posse no governo do Estado na parte da tarde. Na primeira vez, foi de manhã.

Ele merece!

Hoje será inaugurada a nova sala da Comissão Processante da Assembleia Legislativa, denominada “Dr. Hélio Gualberto Vasconcellos”, desembargador aposentado que morreu recentemente.

Onde há fumaça...

O vereador Denninho Silva (PPS) está numa cruzada contra os maconheiro da Praça 3 de Maio, em Goiabeiras, conhecida como a “Praça da Maconha”. Em frente à área de lazer funciona uma creche.

100 anos de futebol

O Esporte Clube Araguaya, de Marechal Floriano, está comemorando seu centenário de fundação. E em plena atividade.

Missômetro

Há sete domingos Haddad e Manuela D’ávila não vão à missa.

Velha Venécia

Nova Venécia tem uma lei que impede a abertura de supermercados e outros setores varejistas na cidade aos domingos e feriados. Mas o presidente da Câmara, Antônio Emílio (PPS), vai apresentar um projeto de lei para revogar a bizarrice.

Mulheres, uni-vos!

A vereadora Neuzinha de Oliveira (PSDB) comemora e diz que a participação feminina na coligação do seu partido foi um sucesso e resultou em quase 28 mil votos para a Assembleia. Sim, e ajudou a legenda tucana a eleger três deputados – todos homens.

Alô, assalariado!