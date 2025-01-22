Xuxa realizou artroscopia no joelho; entenda o que é o procedimento

Xuxa realizou artroscopia no joelho Crédito: Reprodução | Instagram

A cantora e apresentadora Xuxa Meneghel foi internada para passar por uma cirurgia no joelho. O procedimento em questão trata-se de uma artroscopia, realizada para que a recuperação ocorra a tempo da tunê que a artista realizará no segundo semestre de 2025.

“A artroscopia é uma procedimento cirúrgico em que uma pequena câmera, chamada de artroscópio, é inserida na articulação, nesse caso do joelho. Dessa forma e com a ajuda de pinças e cautérios, o cirurgião pode, por exemplo, reparar e regularizar cartilagens, reconstruir ligamentos ou realinhar a patela”, explica o ortopedista Marcos Cortelazo, especialista em joelho e traumatologia esportiva e membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT).

Minimamente invasiva, a artroscopia é geralmente realizada através de duas pequenas incisões de, no máximo, meio centrímentro. “Por meio dessas incisões, é inserida uma câmera digital com fibra ótica que permite a visualização de imagens por um monitor de alta definição localizado na sala de cirurgia. Junto, é infundido soro fisiológico no joelho para facilitar a visualização”, explica o ortopedista Fernando Jorge.

“É por meio dessas incisões também que instrumentos delicados são utilizados para fazer a manipulação das estruturas internas do joelho, permitindo assim o tratamento de problemas como lesões de menisco, cartilagens, ligamentos cruzados anterior e posterior, e até mesmo a retirada de corpos livres, isto é, fragmentos soltos dentro da articulação”, acrescenta o médico.

Sempre realizada em ambiente hospital, a artroscopia geralmente tem alta no mesmo dia, mas o tempo de recuperação pode variar caso a caso, dependendo da patologia tratada. “Em casos mais simples, o retorno às atividades diárias ocorre em períodos mais curtos, de três a seis semanas. Já em lesões maiores, como rupturas ligamentares devido a práticas esportivas, pode exigir um tempo maior e a recuperação completa, em alguns casos, pode chegar a nove meses”, diz Fernando Jorge.

E o processo de reabilitação pós-operatória é tão importante quanto a cirurgia propriamente dita. “Se realizada de maneira inadequada, a recuperação pode comprometer o sucesso do tratamento. Esse processo envolve, principalmente, sessões de fisioterapia, com foco, inicialmente, na recuperação dos movimentos e, depois, no fortalecimento da articulação”, diz Marcos Cortelazo.