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Bem-estar

Verão 2025: TV Gazeta exibe programa Se Cuida neste sábado (01)

No programa serão abordadas atitudes que podem trazer resultados para o bem-estar e para saúde do corpo e da mente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2025 às 18:23

Publicado em 31 de Janeiro de 2025 às 18:23

Gabi Manganeli
Gabi Manganeli apresenta o Se Cuida de Verão Crédito: TV Gazeta
O calor não da trégua. E para você aproveitar cada dia do verão, a TV Gazeta exibe neste sábado (01) o programa especial Se Cuida, com dicas para você se cuidar durante toda a estação. É a jornalista Gabi Manganeli que apresenta o programa, com reportagens de Elton Ribeiro. 
No programa serão abordadas atitudes que podem trazer resultados para o bem-estar e para saúde do corpo e da mente. Como os benefícios de morar perto do mar. Um estudo realizado na Áustria confirmou o que muitos já sabem na prática: o ambiente onde vivemos influencia diretamente nossa qualidade de vida. Morar perto do mar, por exemplo, pode promover bem-estar. A constatação foi de que viver perto do mar ou visitar uma região litorânea está relacionado com uma saúde melhor. 
Já outra reportagem mostra que empresas estão incentivando o descanso como estratégia de produtividade. Em uma indústria de café solúvel que funciona 24 horas por dia, os colaboradores têm espaços dedicados para relaxamento durante o expediente.
O Se Cuida não está somente na TV, mas em todos os outros canais da Rede Gazeta: no site de A Gazeta, nas redes sociais de A Gazeta e em um perfil próprio (@secuida.ag), além do intervalo da Rádio gazeta FM, de segunda a sexta-feira, às 9h20 e 14h20.

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