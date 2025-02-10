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Veja quando é indicado treinar sem tênis

Alguns exercícios podem ser melhor executados descalço

Publicado em 10 de Fevereiro de 2025 às 16:30

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

10 fev 2025 às 16:30
Alguns exercícios na academia podem ser feitos sem tênis (Imagem: Bojan Milinkov | Shutterstock)
Alguns exercícios na academia podem ser feitos sem tênis Crédito: Imagem: Bojan Milinkov | Shutterstock
Na academia, é possível presenciar pessoas retirando o tênis durante o treino para realizar alguns exercícios. Embora essa prática possa parecer estranha à primeira vista, ela tem justificativas que vão além da preferência pessoal e benefícios específicos na prática da atividade física. “Treinar descalço não é apenas uma moda, mas uma forma de explorar as funções naturais do corpo”, explica o Dr. Fábio Vieira, PhD em Ciências do Movimento Humano e pós-doutor em Neurociências.
Segundo ele, sem os tênis, há uma ativação mais intensa da musculatura dos pés e tornozelos, o que pode melhorar o equilíbrio e a propriocepção – capacidade do corpo de se localizar no espaço. Essa conexão direta com o solo também favorece um maior controle nos movimentos , especialmente em exercícios de força como agachamentos ou levantamentos terra.
“Nossos pés possuem vários pequenos músculos, ligamentos e articulações, além de terminações nervosas, que, ao serem ativados, ajudam a melhorar o equilíbrio, a estabilidade e a conexão mente-corpo. É algo que o calçado muitas vezes limita”, explica.

Quando usar ou não o tênis

Isso não significa que você deve aposentar o tênis de treino. Segundo o Dr. Fábio Vieira, a prática só é indicada para exercícios específicos e deve respeitar alguns cuidados. Por exemplo, atividades como agachamento, levantamento terra e mobilidade se beneficiam do treino descalço porque proporcionam maior controle dos movimentos. Por outro lado, em exercícios de alto impacto, como corridas ou saltos, a ausência do calçado pode gerar sobrecarga e até lesões.
“Por exemplo, fazer cardio na esteira descalço não é aconselhável; já no agachamento, ou no equipamento de extensora e flexora, é possível se ter uma execução mais elaborada”, afirma o personal trainer Higor Thiago, de Brasília.
É importante utilizar meias antiderrapantes durante a execução dos exercícios (Imagem: Mix and Match Studio | Shutterstock)
É importante utilizar meias antiderrapantes durante a execução dos exercícios Crédito: Imagem: Mix and Match Studio | Shutterstock

Cuidado importantes

Outro ponto que merece atenção é a questão da higiene. Academias são ambientes compartilhados, e treinar sem tênis requer cuidados extras. “Uma boa dica é usar meias antiderrapantes ou higienizar o local antes e depois de treinar descalço. Isso preserva tanto sua saúde quanto a dos outros frequentadores”, reforça o Dr. Fábio Vieira.

Outras práticas que valorizam o contato com o solo

Treinar descalço também carrega influências de práticas como yoga e pilates, que há muito valorizam o contato direto dos pés com o solo. “É uma forma de se reconectar ao básico, de entender como nosso corpo responde sem intervenções artificiais”, complementa o Dr. Fábio Vieira.

Consulte um profissional

Antes de adotar o treino descalço, é essencial consultar um profissional de Educação Física para entender quais exercícios podem ser realizados com segurança sem o uso de tênis. Esse acompanhamento é fundamental para evitar sobrecargas desnecessárias nos pés e tornozelos, além de garantir que a execução dos movimentos esteja correta. O profissional poderá avaliar fatores como tipo de exercício, biomecânica individual e possíveis riscos, orientando a melhor forma de praticar a atividade sem comprometer a saúde e o desempenho.
Por Rosália Oliveira

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