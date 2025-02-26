Veja os sintomas e as causas da neurite vestibular

A neurite vestibular é uma inflamação do nervo responsável pelo equilíbrio Crédito: Imagem: Cheer-J-ane | Shutterstock

A ex-presidente Dilma Rousseff foi internada em Xangai, na China, na última sexta-feira (21/o2), após apresentar sintomas de uma neurite vestibular. Segundo a otoneurologista Dra. Nathália Prudêncio, otorrinolaringologista especialista em tontura e zumbido, essa condição é caracterizada pela inflamação do nervo vestibular de um único lado, responsável por transmitir informações entre o labirinto e o cérebro. “Diferentemente da labirintite, esse quadro não gera alterações auditivas, mas são esperados sintomas como vertigem, náuseas, vômito e dificuldade para andar”, explica.

A médica explica que a neurite vestibular é um distúrbio do sistema vestibular causado pela inflamação do nervo que conecta o ouvido interno ao cérebro, cujos sinais elétricos ajudam a controlar o equilíbrio. “Essa condição compromete a informação que chega até o sistema nervoso central, desencadeando a tontura típica desta doença: a vertigem rotatória. Esse tipo de tontura é caracterizado pela sensação de ver tudo girar ou de sentir o corpo girar. Em alguns casos, também pode se manifestar como um desequilíbrio importante ou instabilidade”, explica a Dra. Nathália Prudêncio.

Na maioria dos casos, segundo a otoneurologista, a neurite vestibular ocorre após um quadro viral comum, como uma gripe ou um resfriado. “É relativamente rara em crianças, mas pode ocorrer em adultos de todas as idades, sobretudo entre aqueles com idades entre 30 e 60 anos”, completa.

Diagnóstico da neurite vestibular

A médica explica que uma característica importante na neurite vestibular ― e uma das principais pistas para o seu diagnóstico ― é que a doença começa de forma repentina e não costuma apresentar alterações auditivas , como perda de audição, sensação de ouvido tapado e zumbido no ouvido.

“Além da avaliação clínica em consultório, podem ser solicitados exames complementares para avaliação do sistema vestibular, como Video Head Impulse Test (vHIT), Potencial Evocado Miogênico Vestibular (VEMP) e Videonistagmografia, bem como a audiometria para afastar o acometimento auditivo. É importante que o paciente busque ajuda médica com rapidez para obter um diagnóstico e iniciar o tratamento”, diz.

Ao perceber os sintomas, o ideal é consultar um otorrinolaringologista. “Embora seja uma doença relacionada ao nervo vestibular, o primeiro médico a ser consultado nesse caso é o otorrinolar i ngologista ou o otoneurologista (que é o otorrino especializado em sintomas como tontura e zumbido). Na consulta, procuramos entender a história do paciente, além de analisar o seu histórico de saúde e realizar o exame físico em consultório, que pode nos dar pistas da doença”, afirma a Dra. Nathália Prudêncio.

Sintomas da neurite vestibular

Segundo a Dra. Nathália Prudêncio, o paciente com neurite vestibular geralmente apresenta uma vertigem intensa capaz de dificultar atividades simples, como andar. Outros sintomas esperados são:

Náusea;

Vômito;

Palidez;

Nistagmo (movimento involuntário dos olhos);

Sudorese intensa.

“Os pacientes costumam experimentar uma única crise isolada, que começa grave e reduz sua intensidade gradualmente ao longo dos dias e semanas”, diz a médica.

O tratamento da neurite vestibular consiste também no uso de medicamentos Crédito: Imagem: Peakstock | Shutterstock

Tratamento da neurite vestibular

A neurite vestibular é uma doença autolimitada, ou seja, os sintomas agudos tendem a desaparecer completamente ao longo de alguns dias ou semanas, conforme explica a Dra. Nathália Prudêncio. “O tratamento consiste no uso de medicamentos, como supressores labirínticos, corticosteroides e cuidados no dia a dia para aliviar os sintomas da doença”, completa.

Conforme a médica, a condição pode causar sensação de tontura ou desequilíbrio durante semanas, principalmente quando há movimentos rápidos da cabeça. “Nesses casos, é importante que o paciente mantenha sua vida ativa e, se necessário, inicie a Terapia de Reabilitação Vestibular. Essa reabilitação é feita junto a um profissional especializado e consiste em exercícios realizados com a cabeça, olhos e corpo, ajustados para cada fase do tratamento, cuja função é estimular o nervo vestibular afetado”, diz.

Tempo de recuperação

Segundo a médica, não há como dizer exatamente quanto tempo dura a neurite vestibular. “A recuperação pode variar de acordo com o grau da lesão, a idade do paciente, características específicas do indivíduo, nível de atividade, entre outros fatores. Em geral, são esperadas entre 6 e 8 semanas de reabilitação para remissão completa dos sintomas, mas o tempo pode aumentar quando o tratamento é negligenciado pelo paciente”, explica a Dra. Nathália Prudêncio.