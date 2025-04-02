Veja os motivos do aumento dos casos de AVC entre os jovens

Dados apontam aumento de 15% de casos de AVC entre jovens adultos principal Crédito: Imagem: eamesBot | Shutterstock

Tradicionalmente associado a pessoas mais velhas, o acidente vascular cerebral (AVC) tem atingido um novo grupo com frequência preocupante: os jovens adultos. Conforme estudo publicado na revista científica The Lancet Neurology , houve um aumento de 14,8% entre pessoas com menos de 70 anos em todo o mundo. No Brasil, aproximadamente 18% dos casos de AVC ocorrem entre 18 e 45 anos, segundo dados da Rede Brasil AVC.

Segundo a Dra. Renata Faria, neurocirurgiã e membro titular da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia (SBN), o AVC em jovens é multifatorial, mas alguns comportamentos da vida moderna estão entre os principais vilões. “Estamos vendo um aumento significativo de fatores de risco como sedentarismo, alimentação ultraprocessada, obesidade, uso abusivo de álcool e cigarro, além de um crescimento importante de casos de hipertensão e diabetes em pessoas jovens”, explica.

O estresse crônico e os distúrbios do sono também fazem parte da lista de possíveis desencadeadores. A exposição prolongada a esses fatores pode causar lesões nos vasos sanguíneos e aumentar o risco de obstruções ou rompimentos — levando ao AVC isquêmico ou hemorrágico.

Automedicação e uso indiscriminado de estimulantes

Outro ponto de atenção citado pela Dra. Renata Faria é o uso descontrolado de medicamentos e substâncias estimulantes, como drogas recreativas, anabolizantes e até certos tipos de pré-treinos. “Muitos jovens consomem substâncias sem prescrição, que podem causar picos de pressão, arritmias e alterações na coagulação. Isso aumenta o risco de um evento vascular súbito e grave, como o AVC”, alerta a neurocirurgiã.

É importante consultar um médico ao identificar os sintomas do AVC Crédito: Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock

Sintomas do AVC

Como não se espera que um jovem tenha um AVC, muitos sintomas iniciais são subestimados ou confundidos com outros problemas menos graves. “É fundamental conhecer os sinais: fraqueza em um lado do corpo, dificuldade para falar, perda de equilíbrio, visão turva ou dor de cabeça súbita e intensa. Ao menor sinal, procure imediatamente o pronto-socorro”, orienta a especialista.

Hábitos preventivos devem começar cedo

A Dra. Renata Faria enfatiza a importância da prevenção do AVC desde a juventude. “Cuidar da alimentação, manter uma rotina de exercícios, fazer check-ups regulares e evitar o excesso de álcool, cigarro e drogas recreativas são atitudes que salvam vidas — literalmente”, afirma. Além disso, é importante que os jovens com histórico familiar de doenças cardiovasculares ou neurológicas fiquem ainda mais atentos, mantendo o acompanhamento médico em dia.

O aumento nos casos de AVC entre jovens é um sinal claro de que a saúde neurológica não pode mais ser tratada como preocupação exclusiva da terceira idade. “O cérebro jovem também adoece, especialmente quando é exposto a um estilo de vida desequilibrado. A boa notícia é que, com prevenção e informação, podemos reduzir esse número”, finaliza a Dra. Renata Faria.