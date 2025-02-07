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Veja os benefícios de bons hábitos para a saúde

As boas práticas são ainda mais importantes quando consideramos as principais doenças associadas ao envelhecimento

Publicado em 07 de Fevereiro de 2025 às 14:30

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

07 fev 2025 às 14:30
Hábitos saudáveis previnem doenças e aumentam a qualidade de vida (Imagem: Chinnapong | Shutterstock)
Hábitos saudáveis previnem doenças e aumentam a qualidade de vida Crédito: Imagem: Chinnapong | Shutterstock
No início do ano, é comum que muitas pessoas busquem adotar uma vida mais saudável, equilibrada e produtiva. Esse período simboliza renovação e novas oportunidades, levando a reflexões sobre bem-estar e qualidade de vida. Pequenas mudanças na rotina podem fazer uma grande diferença, e incorporar bons hábitos pode contribuir significativamente para a saúde a longo prazo.
“Cada pequena mudança no dia a dia tem um impacto significativo na saúde ao longo do tempo. Comer melhor, exercitar-se regularmente e valorizar o descanso são pilares que ajudam não apenas a viver mais, mas a viver melhor”, destaca Marco Cantero, médico do Hospital e Maternidade São Luiz Campinas e promotor de saúde.

Bons hábitos para prevenir doenças

As boas práticas são ainda mais importantes quando consideramos as principais doenças associadas ao envelhecimento , como câncer, doenças cardiovasculares (incluindo infarto e acidente vascular cerebral) e o envelhecimento cerebral, como o Alzheimer. “Mesmo quem possui predisposição genética para alterações de colesterol, hipertensão arterial ou diabetes tipo 2, pode retardar o aparecimento dessas condições ao adotar um estilo de vida saudável”, explica Marco Cantero.
Ele reforça que, sem bons hábitos, doenças crônicas surgem mais precocemente. “Por exemplo, uma pessoa sedentária e obesa, com predisposição genética para diabetes ou colesterol alto, terá maior risco de sofrer um infarto em idade precoce. Mas, com hábitos saudáveis, essas doenças podem ser adiadas e controladas mais facilmente, com menos remédios e menos complicações”, completa.
O mesmo se aplica ao câncer, cujos fatores de risco incluem má alimentação, cigarro, obesidade e consumo excessivo de álcool. No caso das demências senis, como o Alzheimer, a prevenção passa por estudo contínuo, exercícios físicos e o controle de doenças crônicas.
“Viver longamente e com bem-estar depende de um conjunto de fatores. Embora a genética ainda esteja fora do nosso controle, o estilo de vida saudável, associado ao melhor da medicina preventiva, pode evitar complicações e garantir mais anos de vida com autonomia e qualidade”, resume o médico.
Quanto mais cedo os hábitos saudáveis são adotados, maiores são os benefícios para a sua saúde física e mental (Imagem: pics five | Shutterstock)
Quanto mais cedo os hábitos saudáveis são adotados, maiores são os benefícios para a sua saúde física e mental Crédito: Imagem: pics five | Shutterstock

Aplicando hábitos saudáveis na rotina

Medidas simples podem ser adotadas no cotidiano, gerando um impacto positivo. “Adotar hábitos saudáveis não é apenas uma escolha para o presente, mas um investimento no futuro. Quanto mais cedo você começar, maiores serão os benefícios para a sua saúde física e mental ao longo dos anos”, explica Marco Cantero.
A seguir, veja 13 dicas para tornar a sua rotina mais saudável e garantir longevidade:
  • Coma bem: escolha frutas, verduras e legumes. Reduza as quantidades de sal, açúcar e gordura;
  • Faça exercícios: pode ser na academia, no parque ou até subindo escadas no dia a dia;
  • Beba água: mantenha-se hidratado ao longo do dia;
  • Durma bem: descanse adequadamente para recarregar as energias;
  • Cultive boas relações: valorize as pessoas queridas e passe tempo com elas;
  • Evite vícios: fique longe de drogas, fumo e álcool em excesso;
  • Cuide da sua saúde sexual: pratique sexo seguro e valorize o respeito mútuo;
  • Faça check-ups regulares: previna doenças mantendo um acompanhamento médico;
  • Aprenda sempre: estimule o cérebro com novos desafios e conhecimentos;
  • Planeje seu futuro: estabeleça metas e projetos que o motivem;
  • Valorize seu trabalho: encontre propósito no que você faz;
  • Desenvolva hobbies: descubra atividades que proporcionem prazer e realização;
  • Celebre a vida: cuide do corpo e da mente para aproveitar cada momento.
Pequenas mudanças feitas hoje podem reduzir significativamente os riscos de doenças crônicas e aumentar a qualidade de vida. “Nunca é tarde para começar, mas quanto antes você agir, mais longe poderá ir”, conclui o médico do São Luiz Campinas.
Por Samara Meni

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