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Se cuida

Veja como melhorar a alimentação e combater a gordura abdominal

Alguns tipos de alimentos favorecem o aparecimento da gordura localizada e devem ser evitados na dieta

Publicado em 17 de Abril de 2025 às 16:59

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

17 abr 2025 às 16:59
A alimentação pode ajudar a combater a gordura abdominal (Imagem: Boontoom Sae-Kor | Shutterstock)
A alimentação pode ajudar a combater a gordura abdominal Crédito: Imagem: Boontoom Sae-Kor | Shutterstock
A alimentação é um fator importante na saúde e bem-estar geral, incluindo a composição corporal. Entre os fatores de risco para diversas doenças crônicas, a gordura abdominal tem sido um alvo de grande atenção, uma vez que está fortemente associada com o desenvolvimento de diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, entre outras. Por isso, é importante ter atenção com os hábitos alimentares que favorecem o aumento da gordura na barriga.

Alimentos que favorecem o acúmulo de gordura

Os alimentos que favorecem o acúmulo de tecido adiposo são açúcares, gorduras saturadas e trans, gordura vegetal hidrogenada e farinhas refinadas. Segundo Alice Amaral, médica com especialização em nutrologia, outras comidas e bebidas que também contribuem para o aumento da gordura abdominal são frituras, enlatados, processados, bebidas alcoólicas, refrigerantes e alimentos ricos em sódio e realçadores de sabor.

Opções mais saudáveis

Algumas substituições simples na alimentação podem ajudar a evitar as indesejáveis gordurinhas localizadas. “Troque sucos industrializados por sucos naturais ou polpa de fruta congelada; fique muito atento ao rótulo dos alimentos e veja a presença de gordura saturada ou trans; troque farinhas e cereais pela versão integral, além de serem ricas em nutrientes, aumentam a saciedade pela presença de fibras”, indica Regina Moraes Teixeira, nutricionista pós-graduada em nutrição funcional, especialista em reeducação alimentar, fitoterapia em nutrição e nutrição gestacional.
Optar por alimentos frescos é sempre mais saudável (Imagem: NDAB Creativity | Shutterstock)
Optar por alimentos frescos é sempre mais saudável Crédito: Imagem: NDAB Creativity | Shutterstock

Fique longe desses alimentos

Para combater a gordura abdominal, conforme Alice Amaral, alguns alimentos não devem fazer parte da rotina alimentar. “Enlatados, processados, açúcares , refrigerantes e alimentos ricos em sódio e realçadores”, cita ela como exemplos. A médica também sugere uma troca por alimentos mais naturais e orgânicos, temperados com ervas. “No caso da bebida alcoólica, uma taça de vinho tinto seco de boa qualidade é liberada”, ressalta.

Preste atenção aos rótulos dos alimentos

Para manter o abdômen e a saúde em dia, é preciso prestar atenção nos alimentos consumidos . “O erro alimentar mais comum é achar que está comendo bem e, na verdade, aquele produto alimentício não contém nutrientes necessários e importantes para o organismo”, alerta a nutricionista Regina Moraes Teixeira.
Por isso, a profissional recomenda prestar atenção aos rótulos dos alimentos. “Saiba que o ingrediente que vem em primeiro lugar é sempre o que tem maior quantidade. Cuidado com letras e números contidos; muitas vezes, são corantes, conservantes e acidulantes que são aditivos químicos, nocivos ao organismo”, finaliza.

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