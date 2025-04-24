Veja as causas e os sintomas da cárie no dente

As cáries comprometem os dentes e demandam atendimento odontológico Crédito: Imagem: Kovalchynskyy Mykola | Shutterstock

As cáries estão entre os problemas bucais mais comuns no Brasil e afeta pessoas de todas as idades. Conforme a última edição da Pesquisa Nacional de Saúde Bucal, divulgada em 2024 pelo Ministério da Saúde, mais de 55% da população brasileira apresenta algum grau de cárie dentária.

A pesquisa também aponta que 41,5% da população brasileira apresenta cárie, com uma média de 2,2 dentes cariados por pessoa. Esse problema é especialmente comum entre os adolescentes de 12 a 15 anos, em que a prevalência atinge 57,4%.

“A cárie é uma lesão causada por um grupo de bactérias, principalmente a Streptococcus mutans , que utilizam restos alimentares — especialmente ricos em açúcar — para se proliferar. Esses restos formam a chamada placa bacteriana, que, quando não removida corretamente, se transforma em tártaro, um material mais endurecido que favorece ainda mais a multiplicação de bactérias”, explica a dentista Dra. Adriele Cristina Stein, da rede de clínicas odontológicas Oral Sin.

Identificando a placa bacteriana

Um dos primeiros sinais da placa bacteriana é o aparecimento de inflamação ao redor da gengiva, que fica avermelhada e pode sangrar levemente. Outro sinal comum é o mau hálito . Mesmo pessoas que escovam os dentes regularmente podem desenvolver cáries, especialmente se não utilizarem fio dental após cada refeição.

“A escova dental não alcança bem os espaços entre os dentes. O fio dental é essencial para remover restos alimentares dessas regiões e evitar o acúmulo de placa”, reforça Adriele Stein.

Sintomas da cárie

Antes de a dor aparecer, a cárie pode se manifestar por meio de manchas brancas nos dentes, que evoluem para manchas escuras e pequenos orifícios. Em estágios mais avançados, surgem sintomas como dor, sensibilidade, mau hálito e inchaço na gengiva.

Os alimentos ricos em açúcar e carboidratos fermentáveis contribuem diretamente para o surgimento das cáries. Eles alteram o pH da saliva, tornando o ambiente bucal mais ácido e enfraquecendo o esmalte dentário — a camada protetora e brilhosa do dente .

A escovação adequada, aliada ao uso correto do flúor, é essencial na prevenção de cáries Crédito: Imagem: Ground Picture | Shutterstock

Importância da escovação para a prevenção da cárie

Existem diversas técnicas de escovação , como as de Bass, Fones, Stillman modificada e Charters. A técnica de Fones, por exemplo, é bastante utilizada com crianças por meio de uma abordagem lúdica: “bolinha, bolinha, trenzinho, trenzinho”.

Além disso, o uso de flúor — presente em cremes dentais, géis, enxaguantes e vernizes — fortalece os dentes e ajuda na prevenção das cáries. “O flúor é indicado desde a infância até a terceira idade, principalmente em casos de raízes expostas ou histórico de problemas dentários”, detalha a dentista.

Consulte sempre o dentista

Além dos cuidados com a escovação, é importante consultar um dentista periodicamente. “É fundamental manter visitas regulares ao dentista e realizar exames de imagem, como o raio-x periapical, além da avaliação clínica. A cárie pode evoluir rapidamente e comprometer a estrutura dentária, até mesmo levando à perda do dente”.