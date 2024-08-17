Veja a importância do psiquiatra para a saúde mental

Em 13 de agosto, data da fundação da Associação Brasileira de Psiquiatria, é comemorado o ‘Dia do Psiquiatra’, profissional responsável por diagnosticar, estudar e tratar transtornos mentais. A ocasião também tem por objetivo relembrar a importância desse especialista na promoção do bem-estar social, especialmente com a tendência do “autotratamento”, em que as pessoas se autodiagnosticam e não buscam o auxílio de um profissional.
“Um profissional de saúde mental é essencial para identificar e tratar transtornos mentais, coisas que nunca devem ser feitas por alguém sem qualificação. Um acompanhamento especializado é importante para entender melhor cada situação e oferecer um suporte personalizado”, explica o psiquiatra Dr. Flávio H. Nascimento.
Condições tratadas por um psiquiatra
O psiquiatra atende pacientes com condições como:
- Depressão;
- Transtorno de ansiedade generalizada;
- Transtorno bipolar;
- Esquizofrenia;
- Transtorno obsessivo-compulsivo (TOC);
- Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH);
- Transtorno de estresse pós-traumático (TEPT);
- Entre outras.
Riscos da banalização dos transtornos mentais
Segundo o Dr. Flávio H. Nascimento, atualmente existe um processo perigoso de banalização de transtornos mentais que afeta também a credibilidade de profissionais. “Não é incomum achar hoje em dia pessoas que se autodiagnosticaram com algum transtorno mental com base em informações tiradas da internet e ‘testes’ em redes sociais; isso tem acontecido principalmente com o TDAH, que se tornou um alvo perigoso”, diz.
Conforme o psiquiatra, isso pode colocar a saúde em risco. “Isso gera muitos diagnósticos errados, tratamentos incompletos ou inexistentes e descredibiliza os profissionais por tornar aparentemente ‘fácil’ fazer um diagnóstico. É preciso ter consciência de que um transtorno pode ser muito perigoso se não tratado ou mal tratado. Por isso, sempre se deve procurar ajuda especializada”, conclui.