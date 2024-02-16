Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Se Cuida
  • Treinamento de força? 8 atividades físicas práticas para ajudar a emagrecer
Maneira saudável

Treinamento de força? 8 atividades físicas práticas para ajudar a emagrecer

O exercício físico não apenas acelera a queima de calorias, auxiliando na perda de peso, mas também promove benefícios abrangentes para a saúde e o funcionamento do corpo

Publicado em 16 de Fevereiro de 2024 às 14:16

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

16 fev 2024 às 14:16
Imagem Edicase Brasil
A prática regular de atividade física é indispensável para quem almeja emagrecer de maneira saudável Crédito: Imagem: 4 PM production | Shutterstock
A prática regular de atividade física desempenha um papel fundamental para aqueles que buscam emagrecer de maneira saudável, sendo um componente essencial em conjunto com uma dieta equilibrada. O exercício físico não apenas acelera a queima de calorias, auxiliando na perda de peso, mas também promove benefícios abrangentes para a saúde e o funcionamento do corpo.
“A prática de exercícios físicos aumenta o fluxo da circulação do sangue e melhora o retorno venoso para levar oxigênio às células dos músculos e tecidos próximos. Além disso, contribui para a queima de gordura, ajuda a desenvolver os músculos e fortalece o sistema imunológico”, explica a cirurgiã vascular Aline Lamaita. 
Por isso, a seguir, confira 8 atividades físicas práticas para ajudar a emagrecer!

1. Caminhada

Essa é uma atividade acessível e eficaz. Caminhar regularmente melhora a circulação, queima calorias e fortalece músculos, contribuindo para a perda de peso. Inserir caminhadas curtas após as refeições pode ser uma forma fácil de incorporar esse hábito à rotina.
“Ótima opção também para os sedentários ou para aqueles que adotam um ritmo mais leve, mas não abrem mão de praticar exercício. Caminhar aumenta o metabolismo do corpo e gera um elevado gasto calórico”, afirma William Komatsu, fisiologista do exercício.

2. Corrida

Segundo Rick Soares Vieira, professor especialista em exercícios físicos aplicados à reabilitação cardíaca e a grupos especiais, o treino de corrida ajuda na diminuição do percentual de gordura. Para isso, comece com corridas leves e aumente gradualmente a intensidade. Correr ao ar livre ou em esteiras são opções viáveis. Reserve alguns dias da semana para essa atividade, criando uma rotina consistente.

3. Natação

A natação é uma opção de baixo impacto que trabalha diversos grupos musculares. Além disso, ela melhora a resistência cardiovascular, ajudando na queima de calorias. “A prática regular do nado é o que irá estimular o fortalecimento dos músculos e colocará um fim no excesso de peso”, explica a personal trainer Mariana Onias. Por isso, inserir sessões de natação duas a três vezes por semana pode ser benéfico para o emagrecimento.
Imagem Edicase Brasil
A prática de musculação favorece o emagrecimento  Crédito: Dusan Petkovic | Shutterstoc

4. Treinamento de força

Musculação ou exercícios com peso corporal ajudam a aumentar a massa muscular. O músculo consome mais energia em repouso, contribuindo para o emagrecimento a longo prazo. Para isso, inclua duas a três sessões de treinamento de força por semana.

5. Aulas de dança

Além de serem divertidas, as aulas de dança queimam calorias e melhoram o condicionamento físico. Escolha um estilo que lhe agrade e participe de aulas regulares. Dançar também é uma excelente forma de expressão artística, tornando o exercício mais prazeroso.
“As danças não são apenas uma forma de entretenimento, mas também uma atividade física que pode oferecer uma série de benefícios para a saúde. Além de melhorar a coordenação, flexibilidade e equilíbrio, as danças também podem ajudar a aumentar a resistência cardiovascular e a força muscular”, enfatiza José Corbini, personal trainer do aplicativo Personal Virtual.

6. Ciclismo

Pedalar é um excelente exercício cardiovascular que trabalha principalmente as pernas. “A prática constante, com duração e intensidade adequadas para o condicionamento físico, promove a redução do peso corporal”, explica o personal trainer Guilherme Santander. Integre o ciclismo como meio de transporte sempre que possível ou reserve alguns momentos do seu dia para pedalar em parques ou ciclovias.
Imagem Edicase Brasil
O yoga também ajuda a queimar calorias  Crédito: oneinchpunch | ShutterStock

7. Yoga

Embora seja muitas vezes associada à flexibilidade e relaxamento, as práticas de yoga também podem ajudar no emagrecimento. Algumas modalidades, como o Vinyasa ou o Power Yoga, envolvem movimentos mais dinâmicos que queimam calorias. Além disso, o yoga melhora a consciência corporal e a conexão mente-corpo, o que pode levar a escolhas alimentares mais conscientes.
“A prática de yoga traz inúmeros benefícios para a saúde geral que também se refletem na boa forma corporal, como o aceleramento do metabolismo, que permite uma queima mais rápida de calorias […]”, explica a professora de yoga Bruna Tiboni Kaiut, especializada no Método Kaiut Yoga.

8. Pular corda

Uma atividade simples, mas altamente eficaz para queimar calorias. Ela eleva a frequência cardíaca, promovendo a perda de peso e melhorando o condicionamento cardiovascular. “ Pular corda é uma das atividades aeróbicas mais completas e eficientes para nosso organismo”, explica Ângela Steck, personal trainer. A prática pode ser incorporada facilmente em casa ou em espaços abertos, proporcionando um treino eficiente em pouco tempo.

Veja Também

Verão: tomar mais banhos diários pode trazer problemas à pele

Dengue hemorrágica: como se manifesta a forma mais grave de dengue

Iluminador, cremes e sabonetes: 12 novidades de beleza para o verão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Juliano Cazarré cria 'encontro de homens' e é criticado por famosos
Imagem BBC Brasil
A vida em Teerã em meio à guerra: desemprego, segurança reforçada e apagão de internet
Imagem de destaque
Menina encontra anfíbio mexicano ameaçado de extinção debaixo de ponte no País de Gales

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados