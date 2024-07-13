Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Se Cuida
  • Repórter da BBC testa mindfulness por 6 semanas e mostra resultado em seu cérebro
BBC News

Repórter da BBC testa mindfulness por 6 semanas e mostra resultado em seu cérebro

Melissa Hogenboom se submeteu a 6 semanas de prática guiada de mindfulness e examinou seu cérebro via ressonâncias feitas antes e depois.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

13 jul 2024 às 08:00

Publicado em 13 de Julho de 2024 às 08:00

Qual o impacto da meditação no cérebro?
A jornalista de ciências da BBC Melissa Hogenboom resolveu testar isso na prática. Ela se submeteu a seis semanas de prática guiada de mindfulness - técnica de atenção plena - e examinou seu cérebro via ressonâncias feitas antes e depois.
E ela descobriu que mesmo um período curto de meditação foi suficiente para um efeito positivo no cérebro.
Neste vídeo, Melissa relata sua experiência com a atenção plena - inclusive as dificuldades de manter essa prática numa rotina atribulada. Confira.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde Mindfulness
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1
Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados