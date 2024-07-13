Repórter da BBC testa mindfulness por 6 semanas e mostra resultado em seu cérebro

Qual o impacto da meditação no cérebro?

A jornalista de ciências da BBC Melissa Hogenboom resolveu testar isso na prática. Ela se submeteu a seis semanas de prática guiada de mindfulness - técnica de atenção plena - e examinou seu cérebro via ressonâncias feitas antes e depois.

E ela descobriu que mesmo um período curto de meditação foi suficiente para um efeito positivo no cérebro.