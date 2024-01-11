Qual a melhor dieta para manter um cabelo saudável?

Certos nutrientes são fundamentais para a saúde dos cabelos Crédito: Getty Images

Tudo o que comemos causa impactos diretos sobre a nossa saúde em todos os níveis, desde o estado físico ou psicológico até o rendimento cognitivo. Mas a nossa alimentação também pode influenciar em algo aparentemente mais trivial – como o brilho da pele ou dos cabelos.

Não se trata de uma preocupação fútil. A queda anormal dos nossos cabelos pode ser um dos primeiros sinais de que algo não vai bem no nosso corpo. Não podemos desprezar este sintoma.

Iremos nos concentrar a seguir nos fatores nutricionais capazes de comprometer o bem-estar dos nossos cabelos e que podem ser controlados de forma relativamente simples.

O CONTROLA DAS INFLAMAÇÕES

Sabemos que certos nutrientes são fundamentais para a saúde dos cabelos, como os ricos em proteínas, vitaminas do complexo B, oligoelementos ou certos minerais, como o ferro e o zinco. De fato, os transtornos alimentares, como a anorexia ou a bulimia, causam considerável restrição de calorias e vitaminas e estão fortemente associados à queda de cabelos.

O que talvez nem todos conheçam são os componentes específicos da alimentação que podem provocar a queda e o empobrecimento capilar.

Alimentos com alto teor de açúcar ou gorduras saturadas, por exemplo, não só estão associados ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares, como também "estressam" e inflamam as nossas células. Este estado faz com que o nosso organismo fique mais susceptível ao desenvolvimento de uma ampla variedade de patologias – entre elas, a queda de cabelo.

Por isso, muitos dos remédios existentes no mercado para prevenir a queda de cabelos se concentram nos efeitos anti-inflamatórios de alguns compostos.

priorizar alimentos com estas propriedades, como o azeite de oliva extravirgem e os peixes ricos em óleo, e evitar o consumo de alimentos que Seguindo este raciocínio,, e evitar o consumo de alimentos que promovem estados inflamatórios são ações que ajudariam a manter o vigor dos cabelos.

O ESTRESSE, OUTRO GRANDE INIMIGO

As situações estressantes que se apresentam no nosso dia a dia aumentam os níveis do hormônio cortisol como mecanismo de defesa. E se essa situação "de emergência" persistir por muito tempo? Bem, é aí que começam os problemas.

Produzido pela glândula suprarrenal, o cortisol está diretamente relacionado com a queda de cabelo . E, obviamente, reduzir os fatores que desencadeiam o estresse é a primeira medida que nos vem à cabeça para manter esse composto orgânico nos seus valores normais.

Podemos ajudar a regular o estresse com a alimentação? Claro que sim.

Determinados alimentos como o abacate, os peixes oleosos e certos tipos de sementes, ricos em ácidos graxos ômega-3 e diversas vitaminas e sais minerais, podem frear a produção de cortisol.

Certos nutrientes são fundamentais para a saúde dos cabelos Crédito: Getty Images

O FATOR MICROBIOTA

Por fim, já se comprovou que os alimentos fermentados apresentam efeitos protetores contra a queda dos cabelos. Eles regulam as bactérias intestinais e suas propriedades inflamatórias.

É aqui que entra em jogo a microbiota intestinal – o conjunto de micro-organismos que habitam o nosso sistema digestivo.

Os nutrientes são metabolizados ou absorvidos de forma diferente, conforme nossa população bacteriana. Por isso, eles irão gerar diferentes sinais químicos e metabólicos.

Isso pode alterar as funções fisiológicas, como a reação ao estresse, que é importante para a saúde dos cabelos, como vimos mais acima.