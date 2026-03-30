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Prancha abdominal: 9 benefícios surpreendentes para a saúde

Exercício extremamente versátil, pode ser realizado em qualquer lugar e sem a necessidade de equipamentos

Publicado em 30 de março de 2026 às 17:13

A prancha abdominal favorece a saúde geral do corpo Crédito: Imagem: Claire Plumridge | Shutterstock

A prancha abdominal é um exercício simples, porém altamente eficaz, que tem ganhado destaque nos programas de treinamento físico. A prática consiste em manter o corpo em uma posição estática, apoiado nos antebraços e nos dedos dos pés, fortalecendo diversos grupos musculares essenciais. Mas essa é apenas uma de suas funções, que vão além da estética.

A seguir, confira 9 benefícios da prancha abdominal e o porquê você deve incluí-la na sua rotina de exercícios!

1. Fortalece o core

O core, composto por músculos abdominais, lombares e pélvicos, é responsável por fornecer estabilidade e suporte. Ao realizar a prancha, esses músculos são ativados para manter o corpo em uma posição estável, o que ajuda a fortalecê-los ao longo do tempo. O artigo “Want a stronger core? Skip the sit-ups” , publicado na Harvard Health Publishing, recomenda priorizar exercícios como a prancha em vez dos abdominais tradicionais para trabalhar a região.

A publicação destaca a maior eficiência da prática para fortalecer o core de forma completa e segura. “A prancha recruta um equilíbrio melhor de músculos na parte frontal, lateral e posterior do corpo do que os abdominais tradicionais, que trabalham apenas alguns músculos”, descreve o texto.

2. Reduz o risco de lesões na coluna

Ao fortalecer os músculos estabilizadores do tronco, como os abdominais profundos, os oblíquos e os músculos das costas, a prancha melhora a estabilidade e o suporte ao redor da coluna vertebral. Isso ajuda a distribuir melhor a carga durante atividades físicas e movimentos do dia a dia, reduzindo a pressão sobre as articulações e diminuindo o risco de lesões, especialmente nas costas.

3. Melhora a flexibilidade

Embora a prancha abdominal seja conhecida por fortalecer os músculos do core, ela também melhora a flexibilidade. Isso porque, durante a execução do exercício, os músculos ao redor das articulações dos ombros, da coluna vertebral e dos quadris são alongados e ativados, resultando em uma maior flexibilidade nessas áreas.

4. Favorece o equilíbrio

Ao fortalecer os músculos do core, incluindo os abdominais, os músculos das costas e os músculos estabilizadores ao redor da coluna vertebral, a prancha contribui para melhor estabilidade e controle do corpo. Além disso, ajuda a melhorar a consciência corporal, à medida que você se concentra em manter uma posição adequada e alinhada durante o exercício.

5. Aumenta a definição do abdômen

Fazer prancha fortalece os músculos abdominais profundos, incluindo os músculos retos do abdômen e os oblíquos do lado direito e esquerdo. Quando tais músculos estão mais desenvolvidos, criam uma aparência tonificada e definida na região abdominal. Os resultados são ainda melhores quando combinados com dispositivos de instabilidade, conforme a pesquisa “ Electromyographical comparison of plank variations performed with and without instability devices “, publicada Journal of Strength and Conditioning Research.

A análise indica que as pranchas realizadas com os dispositivos de instabilidade (como fita e bola suiça) aumentam a atividade EMG (atividade elétrica gerada pelos músculos abdominais) na musculatura superficial quando comparadas às pranchas estáveis ​​tradicionais.Mas alerta, que “indivíduos com histórico ou fraqueza na região lombar devido ao aumento da ativação dos músculos e retores da espinha durante a prancha de instabilidade” devem ter cautela com o exercício.

A prancha estimula o corpo a liberar hormônios que promovem a sensação de bem-estar Crédito: Imagem: PeopleImages | Shutterstock

6. Estimula a saúde mental

Ao fazer prancha regularmente, o corpo libera endorfinas, hormônios que promovem a sensação de bem-estar. Além disso, a prática exige concentração constante para manter o alinhamento do corpo — da cabeça aos pés — e controlar a respiração. Esse foco direcionado funciona como uma espécie de “pausa mental”, ajudando a afastar preocupações e pensamentos repetitivos do dia a dia.

7. Queima calorias

Embora não seja tão eficiente quanto algumas atividades mais intensas, a prancha é um exercício isométrico, o que significa que mantém uma posição estática por um período prolongado. Isso faz com que o corpo engaje vários grupos musculares para manter a posição, gastando calorias. Com o tempo, esse tipo de atenção plena durante o exercício pode até favorecer o desenvolvimento de uma maior consciência corporal.

8. É um exercício versátil

A prancha abdominal é um exercício extremamente versátil, podendo ser realizada em qualquer lugar e sem a necessidade de equipamentos — ideal para treinos em casa, na academia ou ao ar livre. Essa flexibilidade permite incluir a prancha em diversos tipos de treino, como musculação, funcional, HIIT, yoga e pilates, tornando-a uma opção prática, eficiente e progressiva para fortalecer o core e melhorar a estabilidade corporal.

9. Aumenta o condicionamento físico em idosos

Segundo a pesquisa “Effects of plank exercise on respiratory capacity, physical fitness, and immunocytes in older adults” , publicada no Journal of Exercise Rehabilitation, a prática de exercícios de prancha pode aumentar a capacidade respiratória e o condicionamento físico em idosos. Para chegar a esse resultado, os pesquisadores dividiram participantes com idade média de 64 anos em dois grupos: grupo controle (GC) e grupo de exercício de prancha (GEP). O GEP realizou o exercício três vezes por semana, durante 12 semanas.

Ao final do estudo, os resultados mostraram melhorias significativas. O volume expiratório forçado no primeiro segundo aumentou cerca de 27%; o pico de fluxo expiratório teve alta de aproximadamente 16%; a força de preensão manual e o número de abdominais cresceram em torno de 12%, 18% e 42%, respectivamente. Além disso, os imunócitos adaptativos (glóbulos brancos essenciais para imunidade) cerca de 18%, 19% e 28%, respectivamente.

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