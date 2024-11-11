Dieta para os olhos: conheça os alimentos que ajudam a reduzir as doenças oculares

A vitamina A é excelente para a visão noturna, sendo fundamental para a saúde da retina e para a visão em ambientes com pouca iluminação Crédito: Shutterstock/ Dream79

A alimentação equilibrada e rica em nutrientes pode ser uma das maiores aliadas contra a perda da visão. Estudos mostram que certos alimentos são especialmente benéficos para os olhos, ajudando a prevenir doenças oculares comuns, como catarata, degeneração macular relacionada à idade (DMRI) e síndrome do olho seco.

A oftalmologista Liliana Nóbrega recomenda o consumo de alimentos ricos em ácidos graxos ômega-3, presentes em salmão, sardinha, atum e azeite de oliva. “Eles ajudam a manter os olhos hidratados, prevenindo a síndrome do olho seco, visto que essas substâncias estimulam a produção de lágrimas”, pontua.

Outros tipos de nutrientes são as vitaminas e antioxidantes que previnem a degeneração macular, encontrados em alimentos ricos em luteína e zeaxantina, presentes em vegetais de folhas verde-escuras, como espinafre e couve, além de ovos e milho. “Esses nutrientes são carotenoides essenciais para a saúde ocular, atuando como antioxidantes e filtros de luz azul, especialmente na mácula, região central da retina responsável pela visão nítida”, detalha Liliana.

A vitamina A, por sua vez, é excelente para a visão noturna, sendo fundamental para a saúde da retina e para a visão em ambientes com pouca iluminação. Cenoura, abóbora e mamão são exemplos de alimentos ricos em betacaroteno, um precursor dessa vitamina.

Para se proteger do glaucoma e do desenvolvimento de catarata, recomenda-se a vitamina C, encontrada principalmente em frutas cítricas, como laranja, limão e morango. A especialista explica que esse nutriente combate o envelhecimento das células oculares, ajudando a prevenir, minimizar ou retardar o desenvolvimento de problemas oculares, como a catarata e a degeneração macular associada à idade.

Encontrado em oleaginosas, como castanhas, amêndoas e pistaches, frutos-do-mar e carne vermelha, o zinco é outro mineral essencial para a visão saudável, auxiliando no bom funcionamento da retina e na prevenção da DMRI.