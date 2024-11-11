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Dieta para os olhos: conheça os alimentos que ajudam a reduzir as doenças oculares

Estudos mostram que certos alimentos são especialmente benéficos para os olhos, ajudando a prevenir doenças oculares comuns, como catarata, DMRI e síndrome do olho seco

Publicado em 11 de Novembro de 2024 às 14:27

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

11 nov 2024 às 14:27
cenoura
A vitamina A é excelente para a visão noturna, sendo fundamental para a saúde da retina e para a visão em ambientes com pouca iluminação Crédito: Shutterstock/ Dream79
A alimentação equilibrada e rica em nutrientes pode ser uma das maiores aliadas contra a perda da visão. Estudos mostram que certos alimentos são especialmente benéficos para os olhos, ajudando a prevenir doenças oculares comuns, como catarata, degeneração macular relacionada à idade (DMRI) e síndrome do olho seco.
A oftalmologista Liliana Nóbrega recomenda o consumo de alimentos ricos em ácidos graxos ômega-3, presentes em salmão, sardinha, atum e azeite de oliva. “Eles ajudam a manter os olhos hidratados, prevenindo a síndrome do olho seco, visto que essas substâncias estimulam a produção de lágrimas”, pontua.
Outros tipos de nutrientes são as vitaminas e antioxidantes que previnem a degeneração macular, encontrados em alimentos ricos em luteína e zeaxantina, presentes em vegetais de folhas verde-escuras, como espinafre e couve, além de ovos e milho. “Esses nutrientes são carotenoides essenciais para a saúde ocular, atuando como antioxidantes e filtros de luz azul, especialmente na mácula, região central da retina responsável pela visão nítida”, detalha Liliana.
A vitamina A, por sua vez, é excelente para a visão noturna, sendo fundamental para a saúde da retina e para a visão em ambientes com pouca iluminação. Cenoura, abóbora e mamão são exemplos de alimentos ricos em betacaroteno, um precursor dessa vitamina.
Para se proteger do glaucoma e do desenvolvimento de catarata, recomenda-se a vitamina C, encontrada principalmente em frutas cítricas, como laranja, limão e morango. A especialista explica que esse nutriente combate o envelhecimento das células oculares, ajudando a prevenir, minimizar ou retardar o desenvolvimento de problemas oculares, como a catarata e a degeneração macular associada à idade.
Encontrado em oleaginosas, como castanhas, amêndoas e pistaches, frutos-do-mar e carne vermelha, o zinco é outro mineral essencial para a visão saudável, auxiliando no bom funcionamento da retina e na prevenção da DMRI.
“Uma dieta equilibrada e rica em nutrientes não só beneficia a saúde geral, como também ajuda a proteger e prolongar a saúde dos olhos. A inclusão desses alimentos na dieta pode contribuir para proteger a visão a longo prazo”, conclui Liliana Nóbrega.

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