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Gestação

A lua tem influência no parto? saiba mais sobre essa crença milenar

Profissionais e gestantes garantem que a fase lunar influencia a chegada o bebê, antecipando as contrações e o nascimento

Publicado em 14 de Outubro de 2019 às 13:08

Publicado em 

14 out 2019 às 13:08
Gestação e fases lunares
Gestação e fases lunares Crédito: Pinterest
A lua já possui eficácia comprovada em alguns aspectos da vida na terra, como sobre as marés e na produtividade da terra, o que explicaria o sucesso em algumas colheitas. Porém, algumas pessoas acreditam que ela também pode influenciar na vida, no comportamento e até no corpo das pessoas. Mas você já ouviu alguém dizer que em noite de lua cheia é o momento em que nascem mais bebês? Segundo a sabedoria popular, as gestantes que estão perto de dar à luz têm maior probabilidade entrar em trabalho de parto na entrada da lua cheia. Isso ocorreria porque durante as fases de lua cheia e na lua nova, teoricamente, ela estaria voltada para o aumento da força no centro da terra, e isso aumentaria as dores pélvicas, estimulando o trabalho de parto.
Essa crença não é comprovada cientificamente, mas sua base pode ter nascido da forma como os ciclos da gravidez eram medidos antigamente – através da lua. Na contagem, os ciclos lunares duram 28 dias e a lua muda a cada 7 ou 8 dias. Portanto, uma gestação é composta por 10 ciclos completos, ou seja, 280 dias ou 40 semanas de gravidez.

TRANSIÇÃO LUNAR

A ginecologista e obstetra Lorena Baldotto conta que já ouviu diferentes histórias sobre a relação entre a lua e a gestações dentro dos hospitais, principalmente em noites de lua cheia. “Na medicina não se observa exceção à associação da fase lunar com nascimentos, existindo profissionais da área da saúde que acreditam nesta tese, pois relatam aumento da demanda conforme a transição lunar, eu mesma já me peguei crendo nisso em alguns plantões de lua cheia, que, coincidentemente ou não, enchem de mulheres dando à luz”, completa a médica.
Mesmo sem estudos conclusivos, algumas mamães já testaram a teoria e obtiveram diferentes resultados. A estudante Helen dos Santos contou os ciclos lunares durante a gravidez, mas sua bebê demorou um tempinho a mais para nascer. “Minha avó fez os cálculos e disse uma data. Eu estaria com 38 semanas completas no dia, mas não deu certo. Minha filha nasceu duas semanas depois, com exatas 40 semanas de gestação.”
Já a engenheira Bruna Maria Gonçalves fez os cálculos lunares, mesmo sem acreditar na teoria, e se surpreendeu. “Um dia antes do início do trabalho de parto não havia sinal nenhum no meu corpo, mas com a virada da lua cheia, o trabalho de parto começou. Então cheguei a contar, e deu certo, ele nasceu exatamente na 10ª lua. E até hoje ele adora a lua cheia e fica a admirando quando ela aparece no céu”, relata Bruna.
Outras influências no organismo da gestante também podem ser relatadas por pessoas que acompanham de perto o assunto. A doula Melissa Stoco conta que, em seus anos de profissão, muitas gestantes sentem mudanças no corpo durante a virada da lua. “Segundo os relatos das gestantes que acompanho, elas sentem mudanças, como contrações de promodo, e até a perda do tampão mucoso – um muco com aspecto gelatinoso responsável por vedar o colo do útero” explica Melissa.
Porém, outras pessoas podem ter diferentes percepções sobre a virada da lua e sua interferência. A numeróloga Páty Garcia explica que a função da lua é a de regular o grau de inclinação da terra sobre seu eixo, por isso ela só possui verdadeira influência sobre as grandes massas, e nenhuma sobre o corpo humano - que é composto por 70% de água. “Em geral, o ciclo menstrual da mulher é de 28 dias, assim como o ciclo lunar. Uma gestação normalmente dura 40 semanas - o que equivale a 10 meses lunares, e cada mês lunar tem 28 dias. Portanto, como a mulher costuma ovular por volta do 14º dia do ciclo, a cada meio mês ou um ciclo lunar, a chance de engravidar aumenta”, esclarece a numeróloga, que ainda complementa: “Em outras palavras, estatisticamente, a chance de uma mulher engravidar durante a virada de lua é o dobro das demais, e isso explicaria o fato da maior quantidade de partos ocorrendo durante a lua cheia”.
Para Páty, a crença da lua pode estar ligada ao psíquico e às energias. “No meu entendimento sobre a radiestesia - ciência que estuda a sensibilidade a determinadas radiações, como energias emitidas por seres vivos e elementos da natureza - acredito que a relação da lua realmente possa mexer com o psíquico das pessoas, e quando trabalhamos nesse campo é o momento que as energias influenciam”, finaliza ela.
A lua e sua influência na gestação
A lua e sua influência na gestação Crédito: Pinterest

A LUA E A ASTROLOGIA

Apesar das controvérsias existentes com a teoria da lua e sua influência no parto, existem áreas que se dedicam especialmente em estudar e entender as influências dos astros no comportamento humano. A astrologia pode ser definida no dicionário como um estudo, arte ou prática que tem por objetivo decifrar a influência dos astros no curso dos acontecimentos na terra e na vida das pessoas, em suas características psicológicas ou até mesmo em seu destino.
Segundo o astrólogo Paulo Randow, a lua pode afetar o nosso lado emocional, ou seja, a maneira que somos e lidamos com as emoções e sentimentos. “De acordo com a posição da lua no momento do nascimento, a pessoa pode ser muito carismática, explosiva ou sonhadora, e por aí vai. A lua dá o tom emocional com que vamos lidar com nossos assuntos”, completa Paulo.

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