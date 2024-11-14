O tomilho é uma erva com propriedades terapêuticas Crédito: Imagem: Kimt15 | Shutterstock

O tomilho, conhecido cientificamente como Thymus vulgaris , é uma erva aromática originária da região mediterrânea, amplamente utilizada na culinária e na medicina natural. Com um sabor marcante e levemente apimentado, ele é muito versátil e agrega valor a diversas receitas. Além de realçar pratos, também é repleto de benefícios para a saúde.

Conforme a revisão “ Traditional Uses, Chemical Constituents and Biological Activities of Plants from the Genus Thymus ”, publicada no Chemistry & Biodiversity , os óleos essenciais extraídos do Thymus (gênero de plantas que inclui o tomilho) e outros extratos têm sido usados no tratamento de condições que afetam o sistema respiratório, digestivo, cardiovascular e renal, além de doenças relacionadas à inflamação.

Ainda segundo o estudo, essas ações benéficas podem estar ligadas a seus compostos fenólicos, como o timol, o carvacrol e o ácido rosmarínico, que têm propriedades antioxidantes , anti-inflamatórias e antimicrobianas.

Abaixo, confira 7 benefícios do tomilho para a saúde e como usá-lo!

1. Fortalece o sistema imunológico

O tomilho é rico em vitamina C e outros antioxidantes, que ajudam a fortalecer o sistema imunológico, tornando o corpo mais resistente a infecções. O consumo regular dessa erva pode ajudar a prevenir gripes e resfriados, além de combater os radicais livres, responsáveis pelo envelhecimento celular.

2. Ajuda na digestão

O tomilho possui propriedades digestivas , contribuindo para uma digestão mais eficaz. Ele contém compostos que ajudam a reduzir gases, aliviar desconfortos intestinais e estimular a produção de bile, essencial para a digestão de gorduras. Incluir essa erva nas refeições pode ser uma maneira de melhorar a saúde digestiva de forma natural.

3. Tem ação antibacteriana

O tomilho também é conhecido por suas propriedades antibacterianas. Assim, pode ajudar a combater bactérias e prevenir infecções, sendo eficaz na proteção contra microrganismos que causam doenças.

No estudo “ Synergistic antibacterial activity between Thymus vulgaris and Pimpinella anisum essential oils and methanol extracts ”, publicado no Journal of Ethnopharmacology , identificou-se um efeito antibacteriano promissor dos óleos essenciais e dos extratos metanólicos do tomilho contra a maioria dos patógenos testados.

O tomilho auxilia no tratamento de doenças respiratórias Crédito: Imagem: Madeleine Steinbach | Shutterstock

4. Contribui para a saúde respiratória

Nos resultados da revisão “ Thymol, thyme, and other plant sources: Health and potential uses ”, publicada na Phytotherapy Research , os pesquisadores destacam que o tomilho, conhecido por suas propriedades expectorantes e habilidades antiespasmódicas, é usado como remédio herbal para tosse. Isso porque seus compostos ajudam a diluir o muco, facilitando sua eliminação, e possuem propriedades anti-inflamatórias que auxiliam no alívio de problemas respiratórios.

5. Atua na redução da ansiedade

Na medicina tradicional, o tomilho também costuma ser usado para auxiliar no tratamento da ansiedade. Na pesquisa “ Study of the effect of extract of Thymus vulgaris on anxiety in male rats ”, publicado no Journal of Traditional and Complementary Medicine , os pesquisadores concluíram que a administração oral do extrato da planta teve um perfil ansiolítico em ratos. “A presença de polifenóis, flavonoides e óleo essencial no extrato de T. vulgaris reforça os efeitos ansiolíticos desta planta observados neste estudo”, diz o artigo.

6. Alivia dores musculares e articulares

O tomilho possui propriedades anti-inflamatórias que podem ajudar a aliviar dores musculares e articulares. Aplicado topicamente ou consumido regularmente, ele pode auxiliar na redução de dores leves, sendo uma opção natural.

7. Auxilia na saúde bucal

O tomilho também é frequentemente usado em produtos de higiene bucal. O estudo “ Chemical composition, antimicrobial, antioxidant and antitumor activity of Thymus serpyllum L., Thymus algeriensis Boiss. and Reut and Thymus vulgaris L. essential oils ”, publicado no Industrial Crops and Products , ressalta o grande potencial dos óleos essenciais do tomilho para aplicação em doenças orais.

Conforme a publicação, o timol é identificado como o principal constituinte do óleo essencial do tomilho, um composto com propriedades antimicrobianas, justificando o seu uso no tratamento de pequenas feridas e distúrbios da cavidade oral, bem como um agente antibacteriano na higiene oral.

Como consumir o tomilho no dia a dia

O tomilho pode ser incorporado à alimentação e à rotina de diversas maneiras, adicionando sabor e benefícios. Veja algumas formas:

Chás: ótimo para alívio respiratório e digestivo.

Tempero: em carnes e vegetais, adiciona sabor e nutrientes.

Sopas e caldos: intensifica o aroma e o sabor.

Óleo essencial diluído: para uso tópico em dores e cuidados com a pele.

Cuidados com o uso do tomilho

Embora o tomilho ofereça diversos benefícios para a saúde , ele deve ser utilizado com cautela. O uso excessivo ou inadequado pode causar efeitos indesejados, especialmente em pessoas com sensibilidades ou condições de saúde específicas.