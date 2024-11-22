7 benefícios do açafrão para a saúde e como usá-lo

Ingrediente milenar, o açafrão oferece benefícios únicos ao corpo e enriquece o dia a dia Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

Originado de flores delicadas, o açafrão ( Crocus sativus ) é considerado um dos ingredientes mais valiosos do mundo, tanto pela sua raridade quanto por suas propriedades excepcionais. Seu alto custo deve-se ao processo laborioso de cultivo e colheita: são necessárias aproximadamente 250 mil flores para produzir apenas 1 kg de açafrão, já que cada flor contém apenas três estigmas.

Abaixo, descubra 7 benefícios dessa especiaria milenar para a saúde e como usá-la!

1. Proteção contra danos oxidativos

O açafrão é rico em antioxidantes como crocina, crocetina, safranal e kaempferol. Esses compostos neutralizam os radicais livres, protegendo as células de danos oxidativos que levam ao envelhecimento precoce, doenças cardiovasculares e crônicas.

2. Apoio à saúde ocular

O açafrão contém crocina, um carotenoide que protege as células da retina contra degeneração e estresse oxidativo. Segundo o artigo publicado na Hypothesis Medical Discovery and Innovation in Ophthalmology (2024), intitulado“ Crocus sativus (saffron) and age-related macular degeneration (ARMD) “, o açafrão apresenta efeitos promissores no manejo da degeneração macular relacionada à idade.

A revisão destacou que os compostos ativos do açafrão, como crocina e crocetina, demonstraram benefícios significativos na melhora da função visual e na desaceleração da progressão da doença, tanto nas formas secas quanto úmidas.Todavia, os autores enfatizam a necessidade de investigações mais longas e abrangentes para confirmar sua eficácia e segurança a longo prazo.

3. Auxílio na saúde digestiva

O açafrão tem propriedades antiespasmódicas e antiácidas que ajudam a aliviar sintomas de desconforto digestivo, como cólicas intestinais, refluxo e inchaço abdominal. Sua capacidade de estimular a secreção de enzimas digestivas favorece a absorção de nutrientes e o funcionamento saudável do sistema gastrointestinal.

4. Alívio de dores menstruais

O açafrão é tradicionalmente utilizado para aliviar cólicas menstruais devido à sua ação antiespasmódica e capacidade de reduzir o fluxo excessivo. Ele também ajuda a regular os ciclos menstruais em mulheres com desordens hormonais, sendo um aliado em condições como a síndrome do ovário policístico (SOP). Contudo, o seu uso não deve substituir o acompanhamento e o tratamento médico.

O açafrão é utilizado na cosmética por suas propriedades antioxidantes Crédito: Imagem: ZhakYaroslav | Shutterstock

5. Ajuda no clareamento e nos cuidados com a pele

O açafrão tem ganhado espaço na cosmética por sua ação eficaz no clareamento e na uniformização do tom da pele, atribuída à crocina e ao safranal, compostos com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Esses ativos naturais ajudam a reduzir a produção de melanina, combatendo manchas escuras e hiperpigmentação enquanto promovem um brilho saudável.

Além disso, sua aplicação em cremes, séruns e máscaras faciais auxilia na proteção contra danos causados por radicais livres, retardando sinais de envelhecimento, como rugas e linhas finas. Versátil, o açafrão também atua como um agente calmante para peles sensíveis, sendo amplamente utilizado em produtos destinados a revitalizar e iluminar o rosto.

6. Auxilia na cicatrização de feridas

De acordo com o artigo” In vitro and in vivo evaluation of diabetic wound healing properties of saffron petals (Crocus Sativus L.) “, publicado no Scientific Reports em agosto de 2024, o extrato de pétalas de açafrão demonstrou ser uma solução promissora para acelerar a cicatrização de feridas, especialmente em contextos de diabetes.

A pesquisa mostrou que o extrato de pétalas de açafrão ajuda as células da pele a crescerem mais rápido, a se moverem para fechar a ferida e a formar novos vasos sanguíneos. Isso acontece porque o açafrão aumenta a produção de colágeno , uma proteína que fortalece a pele, e de substâncias que estimulam o fluxo sanguíneo. Em testes com animais, o uso do extrato reduziu o tempo necessário para as feridas cicatrizarem.

7. Alternativa promissora no tratamento da depressão

Em uma revisão publicada no Yale Journal of Biology and Medicine em setembro de 2024, intitulada “ Exploring the Potential of Saffron as a Therapeutic Agent in Depression Treatment: A Comparative Review “, os pesquisadores analisaram evidências sobre o uso açafrão no manejo de depressão .

O estudo concluiu que os compostos ativos do açafrão, como crocina, crocetina e safranal, podem atenuar sintomas depressivos por mecanismos como regulação de neurotransmissores, neuroproteção e efeitos anti-inflamatórios. Contudo, os autores enfatizam a necessidade de estudos mais amplos e de longo prazo para confirmar sua segurança, determinar a dosagem ideal e explorar seu potencial terapêutico completo.

Como usar o açafrão

O açafrão, além de seus benefícios para a saúde, é um ingrediente versátil que pode ser facilmente incorporado à rotina alimentar e aos cuidados diários. Seu uso, no entanto, requer atenção para maximizar suas propriedades sem desperdício. Aqui estão algumas formas simples e eficazes de usá-lo: