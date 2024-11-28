O picão é uma planta com propriedades terapêuticas Crédito: Imagem: Jauhari Rijal | Shutterstock

O picão ( Bidens pilosa ), também chamado de picão-preto, é uma planta amplamente conhecida na medicina popular por seus benefícios à saúde. Originária da América do Sul, cresce facilmente em terrenos baldios e áreas rurais, sendo muitas vezes vista como uma “erva daninha”.

Apesar disso, suas propriedades terapêuticas têm atraído atenção científica, devido à riqueza de compostos bioativos como flavonoides, taninos e antioxidantes. Inclusive, no Brasil, ela está listada na Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS (RENISUS) e no Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira (2ª edição) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Abaixo, confira 7 benefícios da planta medicinal picão e como utilizá-la!

1. Ação anti-inflamatória

O picão é reconhecido por suas propriedades anti-inflamatórias, eficazes no alívio de condições como artrite, reumatismo e inflamações de pele. No estudo “ Analgesic and antiinflammatory activities of the ethyl acetate fraction of Bidens pilosa (Asteraceae)” , publicado no Inflammopharmacology , os pesquisadores concluíram que os efeitos analgésicos e anti-inflamatórios observados nessa planta podem ser atribuídos, ao menos em parte, à presença de flavonoides, que atuam como agentes ativos nessas propriedades terapêuticas . Assim, consumir o chá da planta ou aplicar compressas em áreas doloridas pode ajudar a reduzir o inchaço e aliviar a dor.

2. Propriedade antioxidante

Rico em antioxidantes naturais, o picão ajuda a combater os radicais livres, moléculas instáveis que causam danos às células e aceleram o envelhecimento. Ao proteger o organismo contra o estresse oxidativo, a planta contribui para a prevenção de doenças crônicas, além de manter a pele saudável e jovem.

Conforme o estudo “ Bioactive compounds in Bidens pilosa L. populations: a key step in the standardization of phytopharmaceutical preparations ”, publicado Brazilian Journal of Pharmacognosy , o extrato folhas/flores do picão apresenta melhor atividade antioxidante em comparação com os extratos de raiz e caule da planta.

3. Redução da pressão arterial

O picão contribui para a redução da pressão arterial, sendo uma opção natural para o controle da hipertensão. Os resultados do estudo “ Hypotensive effects of a methanol extract of Bidens pilosa Linn on hypertensive rats”, publicado no Comptes rendus de l’Académie des sciences , sugerem que o extrato da planta é um medicamento anti-hipertensivo útil que não tem efeito na frequência cardíaca.

Conforme a pesquisa, os seus efeitos hipotensores podem estar relacionados com a vasodilatação. No entanto, o seu uso não deve substituir o acompanhamento e o tratamento médico.

O picão pode ajudar no tratamento da icterícia Crédito: Imagem: Nature Clickz | Shutterstock

4. Auxilia no tratamento da icterícia

Conforme o Anexo I da RDC Anvisa N° 10, de 9 de março de 2010, da resolução que dispõe sobre a notificação de drogas vegetais junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e dá outras providências, a infusão da planta pode ser usada para ajudar no tratamento da icterícia, uma condição caracterizada pela coloração amarelada da pele e dos olhos, geralmente causada por problemas no fígado.

Suas propriedades hepatoprotetoras ajudam a proteger e desintoxicar o fígado, promovendo sua recuperação e contribuindo para a eliminação de toxinas acumuladas no organismo. Entretanto, o seu uso não deve substituir o tratamento e o acompanhamento médico.

5. Alívio de sintomas alérgicos

O picão-preto tem a capacidade de inibir a liberação de histamina, uma substância produzida pelo organismo em resposta a alergias. Essa ação ajuda a reduzir sintomas como coceira e inchaço. Aplicar compressas com a infusão da planta em áreas afetadas por alergias cutâneas pode ser uma solução prática e natural.

6. Proteção hepática

Com propriedades hepatoprotetoras, o picão ajuda a proteger o fígado contra danos causados por toxinas, medicamentos ou excesso de gordura. Seu uso regular ajuda a desintoxicar o organismo, promovendo o bom funcionamento hepático e auxiliando na prevenção de doenças como hepatite e fígado gorduroso. Todavia, o seu uso não substitui hábitos de vida saudáveis e acompanhamento ou tratamento médio.

7. Tratamento de problemas gastrointestinais

O picão é utilizado para ajudar a tratar condições como úlceras, gastrites e constipação. Seus compostos bioativos ajudam a reduzir a acidez estomacal, aliviar cólicas e melhorar o trânsito intestinal.

No estudo “ Efecto antiulceroso de una solucion viscosa oral a partir de un extracto de bidens pilos l. (romerillo) en ratas ”, publicado na Revista Cubana de Plantas Medicinales , os pesquisadores concluíram que a solução viscosa do picão diminuiu significativamente o número e a gravidade das lesões da mucosa gástrica induzidas pelo etanol e pelo estresse. No trabalho, a solução viscosa contendo 80% de extrato se mostrou a mais eficaz.

Como utilizar o picão

O picão pode ser consumido de diferentes formas, dependendo do objetivo de uso. Confira algumas sugestões:

Chá: ideal para tratar problemas internos, como inflamações e desconfortos digestivos.

Compressas: indicadas para aliviar dores e inflamações externas ou para tratar alergias na pele.

Banhos: auxiliam no tratamento de irritações e alergias cutâneas.

Uso culinário: as folhas jovens podem ser adicionadas a saladas e refogados, garantindo um consumo natural.

Cuidados importantes