7 benefícios da planta medicinal moringa

A moringa tem nutrientes essenciais para o bom funcionamento do organismo Crédito: Imagem: Mariahusain | Shutterstock

A moringa ( Moringa oleifera ) é uma planta originária da Índia, também encontrada em regiões como Etiópia, Filipinas e Sudão. Atualmente, é cultivada em diversas partes do mundo, incluindo África, Ásia e América Latina. Conhecida como “árvore da vida”, ou “árvore milagrosa”, todas as partes da moringa — folhas, vagens, sementes, flores e raízes — são usadas e oferecem benefícios à saúde. Veja abaixo!

1. Rica em nutrientes essenciais

A moringa é uma verdadeira potência nutricional. Suas folhas são ricas em vitaminas A, C e do complexo B, além de minerais como ferro, cálcio, magnésio e potássio. Também contém proteínas de alta qualidade, tornando-se uma excelente opção para complementar a alimentação, principalmente para vegetarianos e veganos.

2. Auxilia no controle do açúcar no sangue

A moringa pode contribuir para a redução dos níveis de açúcar no sangue. Seus compostos bioativos melhoram a sensibilidade à insulina e retardam a absorção de glicose, tornando-a uma aliada natural no controle do diabetes tipo 2 e da resistência à insulina.

No estudo “ Protein hydrolysates of Moringa oleifera seed: Antioxidant and antihyperglycaemic potential as ingredient for the management of type-2 diabetes”, publicado no jornal Heliyon , os hidrolisados ​​de proteína da moringa se mostraram promissores no controle da glicose no sangue e no combate os danos causados ​​pelos radicais livres, características importantes para o tratamento do diabetes tipo 2.

Contudo, é importante lembrar que o uso da planta não substitui o tratamento e o acompanhamento médico, além de bons hábitos de vida.

3. Auxilia na digestão e no funcionamento intestinal

Por ser rica em fibras, a moringa ajuda a melhorar o trânsito intestinal e a prevenir problemas como constipação e inchaço abdominal. Além disso, suas propriedades antibacterianas podem contribuir para um equilíbrio saudável da flora intestinal.

4. Propriedades anti-inflamatórias

A inflamação crônica está associada a diversas doenças, como artrite, obesidade e problemas cardíacos. A moringa possui compostos naturais com ação anti-inflamatória que ajudam a reduzir dores e inchaços, podendo ser um complemento natural para o tratamento de doenças inflamatórias.

A moringa tem ação antioxidante Crédito: Imagem: Ninetechno | Shutterstock

5. Ação antioxidante

A moringa possui uma poderosa ação antioxidante , graças à presença de compostos como vitaminas A, C e E, além de outros antioxidantes naturais encontrados em suas folhas e sementes. O estudo “In vitro and in vivo antioxidant properties of different fractions of Moringa oleifera leaves “, publicado na revista científica Food and Chemical Toxicology , identificou que as folhas da moringa possuem grande quantidade de compostos fenólicos, conhecidos por ajudar a eliminar radicais livres. Além disso, o extrato de folhas da planta mostrou ser eficaz também na proteção contra danos ao DNA.

6. Promove a saúde dos ossos

O alto teor de cálcio e fósforo na moringa ajuda a fortalecer os ossos e a prevenir problemas como a osteoporose. Esses minerais são essenciais para a manutenção da densidade óssea e para evitar fraturas, especialmente em idosos e mulheres no período da menopausa .

7. Auxilia a fertilidade masculina

A moringa pode trazer benefícios para a fertilidade masculina, ajudando a melhorar a saúde reprodutiva de diferentes formas. O consumo da planta, por exemplo, pode contribuir para o aumento da produção e da qualidade dos espermatozoides.

O estudo “ Molecular approaches based on investigating the therapeutic benefits of Moringa oleifera: Insights into biochemical and spermatological and metabolites studies”, publicado na revista Aspects of Molecular Medicine , mostrou que o extrato da planta ajudou a melhorar a motilidade dos espermatozoides (sua capacidade de se mover corretamente) e impediu a aglutinação (quando os espermatozoides ficam grudados uns nos outros, dificultando a fertilização).

Embora esses achados sejam promissores e apontem para o potencial da moringa como auxiliar no tratamento natural para a infertilidade masculina, mais estudos são necessários.

Formas de consumir a moringa

A moringa pode ser incorporada à alimentação de diversas maneiras. Confira algumas opções:

Chá de moringa: basta ferver as folhas secas em água por alguns minutos e consumir como um chá nutritivo;

Suco verde: adicione folhas frescas de moringa ao seu suco detox para potencializar os benefícios;

Farinha de moringa: pode ser misturada em massas, pães, bolos e panquecas para enriquecer as receitas;

Sopa ou caldos: as folhas e flores da moringa podem ser usadas como ingrediente em sopas e caldos nutritivos;

Óleo de moringa: extraído das sementes, pode ser utilizado na pele, cabelos e até na culinária como um óleo saudável.

Consumo da planta moringa com segurança