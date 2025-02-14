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7 benefícios da hidroterapia para a saúde

A fisioterapia aquática é uma alternativa à reabilitação que conta com o auxílio das propriedades da água para tratar diversas condições

Publicado em 14 de Fevereiro de 2025 às 16:30

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

14 fev 2025 às 16:30
A hidroterapia ajuda na reabilitação de pacientes (Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock)
A hidroterapia ajuda na reabilitação de pacientes Crédito: Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock
A fisioterapia aquática, também conhecida como hidroterapia, é uma alternativa à reabilitação que utiliza as propriedades da água — como pressão, temperatura e densidade — no tratamento de várias condições, incluindo lesões, problemas reumatológicos e ortopédicos. A prática envolve exercícios físicos de baixo impacto dentro da água, sempre supervisionados por um especialista.
Segundo o Dr. Jorge Moura, especialista em hidroterapia da Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação (ABBR), a modalidade traz múltiplos benefícios para a saúde, sendo indicada para diferentes faixas etárias. “O contato com a água proporciona um ambiente relaxante que reduz o estresse e melhora o bem-estar geral. É um procedimento que pode ter propriedades ainda melhores para o público idoso e infanto-juvenil”, explica.
Abaixo, o Dr. Jorge Moura lista outros benefícios da hidroterapia. Confira!

1. Melhora da respiração

Durante os exercícios na água, praticamos diferentes técnicas de respiração , que aumentam a capacidade respiratória e melhoram o fluxo de oxigênio no corpo. Por esse motivo, é uma atividade benéfica para pacientes com asma e enfisema pulmonar.

2. Alívio de dores

A hidroterapia melhora a circulação sanguínea, promovendo uma melhor oxigenação dos tecidos. Esse processo contribui para a diminuição de inflamações e acelera a recuperação muscular . Outro ponto é a flutuação da água, que reduz o peso do corpo em até 90%, diminuindo a sobrecarga nas articulações e aliviando as dores.

3. Fortalecimento muscular

Exercícios aquáticos podem ser até quatro vezes mais exigentes do que os realizados em solo, devido à resistência da água. O uso de aparelhos, como halteres e bicicletas aquáticas, intensifica o fortalecimento muscular, respeitando os limites físicos de cada paciente.

4. Mobilidade articular

A flutuabilidade na água facilita o movimento do corpo, auxiliando na recuperação da amplitude de movimento das articulações afetadas por artrite, artrose e outras condições reumáticas.
A hidroterapia é benéfica para idosos e pacientes que sofreram AVC, pois ajuda na prevenção de quedas e na melhora da coordenação motora (Imagem: ALPA PROD | Shutterstock)
A hidroterapia é benéfica para idosos e pacientes que sofreram AVC, pois ajuda na prevenção de quedas e na melhora da coordenação motora Crédito: Imagem: ALPA PROD | Shutterstock

5. Melhora do equilíbrio

A hidroterapia também é um treino de equilíbrio, já que manter a estabilidade na água é um desafio. Esse benefício é especialmente importante para idosos e pacientes que sofreram acidente vascular cerebral (AVC) , ajudando na prevenção de quedas e melhora da coordenação motora.

6. Pós-operatório

Para pessoas em recuperação pós-cirúrgica ou com limitações de movimento, a força da água reduz a pressão sobre as articulações, tornando a recuperação mais confortável e menos dolorosa.

7. Relaxamento

Nas aulas de hidroterapia, a água costuma estar morna (cerca de 34 °C), o que estimula a liberação de endorfinas — substâncias naturais do corpo que promovem o bem-estar e reduzem a sensação de dor. Isso faz com que a hidroterapia não seja apenas um tratamento físico, mas também uma ferramenta para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes.
Por Nicole Loureiro

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