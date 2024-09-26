Alguns alimentos são ótimos aliados contra a azia Crédito: Imagem: sharshonm | Shutterstock

A azia é a sensação de queimação ou desconforto no peito ou na garganta, causada geralmente pelo refluxo ácido, em que o ácido do estômago sobe para o esôfago. Embora seja comum e temporária em muitas pessoas, ela pode indicar a presença de doenças subjacentes, como refluxo gastroesofágico, gastrite ou úlcera.

Para evitar a azia, o cuidado com a alimentação é essencial. “É bom evitar ultraprocessados, alimentos ricos em sódio e condimentos. Café e bebidas alcoólicas também são agressivos”, diz a nutróloga e geriatra Mariana Carvalho.

Além disso, certos alimentos ajudam a neutralizar o excesso de ácido, promovem uma digestão adequada e têm propriedades anti-inflamatórias que ajudam a proteger a mucosa do trato gastrointestinal, minimizando a irritação e melhorando a saúde digestiva como um todo. Contudo, nenhum deles deve substituir o acompanhamento de um profissional de saúde e o tratamento médico.

A seguir, veja 7 alimentos que ajudam a combater a azia!

1. Aveia

A aveia é uma excelente fonte de fibras e pode absorver o excesso de ácido no estômago, aliviando a azia. Como se trata de um alimento de fácil digestão e baixo teor de gordura, não sobrecarrega o estômago e ajuda a manter a sensação de saciedade por mais tempo, reduzindo a necessidade de comer em excesso — um dos fatores que desencadeiam o refluxo ácido.

“As fibras proporcionam maior saciedade e fazem com que o esvaziamento gástrico seja feito em um maior tempo. Assim, a sensação de fome demora a surgir e, consequentemente, pode levar a uma menor ingestão alimentar”, afirma a nutricionista Roberta Stella.

2. Gengibre

O gengibre possui propriedades anti-inflamatórias que ajudam a acalmar o sistema digestivo e reduzir a sensação de queimação. Ele também atua no controle da produção de ácido gástrico e no alívio de náuseas. Para obter seus benefícios, é possível consumi-lo em chás ou adicioná-lo ralado a refeições leves.

“Vários estudos científicos descreveram os compostos bioativos do gengibre; entre eles, o mais importante é o gingerol, cujas propriedades medicinais já foram comprovadas”, explica a nutróloga Dra. Marcella Garcez.

3. Batata-doce

Rica em fibras e amido resistente, a batata-doce é um alimento que auxilia na absorção de ácido e protege a mucosa do estômago. Aliás, ela também ajuda a equilibrar a acidez e proporciona uma sensação de alívio, especialmente se consumida assada ou cozida.

4. Iogurte natural

O iogurte natural contém probióticos que ajudam a equilibrar a flora intestinal e promover uma digestão mais eficiente. Além disso, possui um efeito calmante no esôfago e pode ajudar a aliviar a sensação de queimação. Prefira as opções sem adição de açúcares ou aromatizantes para obter o máximo benefício.

“Esses microrganismos [os probióticos] contribuem para fortalecer a imunidade. O intestino saudável é capaz de separar o que não faz bem e absorver os principais micronutrientes, como as vitaminas”, esclarece a nutricionista Daniela de Araújo Medeiros.

O espinafre ajuda a neutralizar a acidez do estômago Crédito: Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock

5. Espinafre

O espinafre é uma verdura alcalina que ajuda a neutralizar a acidez no estômago. Suas fibras auxiliam na digestão e evitam a formação de gases, que podem piorar a azia. Sendo assim, considere consumir esse alimento levemente cozido ou em saladas.

6. Melancia

Por ser composta principalmente de água, a melancia ajuda a hidratar o corpo e diluir o ácido estomacal. Além disso, é uma fruta de fácil digestão e com baixo teor de acidez, o que a torna uma ótima opção para aliviar a sensação de queimação.

“Nada substitui a água, mas algumas frutas são excelentes para se cuidar enquanto se hidrata”, comenta Eveline Dana, nutricionista do aplicativo de saúde integrativa Personal Virtual. Incluí-la em lanches durante dias quentes ou após atividades físicas pode promover uma sensação geral de bem-estar e recuperação.

7. Mamão