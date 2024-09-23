Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sem norte

6 sinais de uma pessoa “desbussolada”

Entenda como este fenômeno acontece e como ele pode prejudicar os relacionamentos
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

23 set 2024 às 11:00

Publicado em 23 de Setembro de 2024 às 11:00

Imagem Edicase Brasil
A pessoa “desbussolada” tem dificuldade para fazer escolhas (Imagem: ByGurzoglu | Shutterstock) Crédito:
Pessoa “desbussolada” é aquela que recua, não arrisca, não escolhe, não conclui. Não está claro o que deseja, e a torna um indivíduo sem norte. Ela apresenta dificuldade de fazer escolhas diante das múltiplas possibilidades e a mente fechada para o novo – embora o discurso dela seja de liberdade. Ela se perde diante dos fracassos, sentindo profunda frustração e, daí em diante, sua vida vira um caos – quando não deveria.

Sinais de uma pessoa “desbussolada”

  • Mudar com frequência de trabalho e não ficar bem em nenhum;
  • Matricular-se em cursos e não os iniciar ou, quando começar, não os concluir;
  • Querer e tentar fazer tudo dentro de uma expectativa de perfeição, como ser um pai modelo, um funcionário do ano, o cristão exemplar;
  • Não saber e não conseguir fazer escolhas simples, como olhar um cardápio e dizer: “quero isto!”;
  • Não ter gostos definidos, como uma cor, uma música, uma comida, um lugar, um momento;
  • Viver no automático.
Imagem Edicase Brasil
A internet pode ser contribuído para este processo de se perder (Imagem: Josep Suria | Shutterstock) Crédito:

Internet ajuda no processo de se perder

A globalização ajudou no “desbussolamento”. Com ela, chegou a internet, que pode ser a maior inimiga nesse processo de se perder . Um exemplo: alguém inicia uma pesquisa pela palavra “flores” em uma plataforma de buscas, pois quer conhecer alguns tipos; mas, em pouco tempo, passará a ver sapatos com flores, músicas com a palavra flores, flores na culinária, e por aí vai. A questão inicial se perde, ao ponto de não se lembrar do desejo inicial. Não há uma bússola que se mantenha. Naufraga na internet e na vida.

Interferência nos relacionamentos sociais e afetivos

A pessoa “desbussolada” diz querer um indivíduo que possa partilhar com ela as mesmas ideias, comidas, músicas, valores. Quando encontra alguém com alguns gostos em comum, na pressa e na superficialidade característica da pessoa “desbussolada”, fantasia que o outro também gostará de todo o resto. Isso é uma ilusão. Na convivência, vai percebendo que se enganou e, com isso, vem a decepção ; a frustração começa a tomar conta e o fim acontece.
A psicanálise pode ajudar a combater esse fenômeno eliminando os manuais para a vida desfocados, enganosos, míopes e perversos, que são muito presentes nas redes sociais.

Veja Também

Saiba quais alimentos e bebidas pioram as crises de enxaqueca

5 dicas para melhorar a saúde mental com a alimentação

7 benefícios da romã para a saúde e formas criativas de usá-la

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Alimentação Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados